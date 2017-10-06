貓科動物遭「井殺」竟是石虎遇難

2017-10-06

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮成功里山區一處人造水井內，今年8月下旬有民眾發現一具貓科動物屍體，經集集特有生物研究保育中心證實為瀕臨絕種保育類野生動物石虎。由於屍體無明顯外傷，研判是掉落深5公尺的水井受困溺斃，成為罕見的「井殺」案例，也讓積極投入社區生態保育的暨大師生與社區居民十分痛心。

埔里鎮成功里僅有300多位里民，是全鎮人口最稀少的行政區，因為開發少，仍保有完整的淺山生態環境，也有保育類野生動物石虎出沒的紀錄。目前暨南大學在社區推動生態保育課程，集集特生中心也在當地展開石虎監測與保育，日前卻傳出石虎不幸死亡憾事。

成功里林姓民眾8月下旬覺得住家飲用水有怪味，前往水源頭察看，主供飲用的水井無異狀，卻在旁邊另一口新闢水井內發現一具動物屍體，毛髮脫落、身體膨脹，已死亡多時，才會污染周邊地下水，將屍體撈起放在一旁，驚覺好像是石虎，成功社區發展協會理事長徐福宏接獲居民通報，將照片傳給暨大教師劉明浩查詢。

由於屍體發現地點與石虎監測範圍相距不遠，劉明浩與居民擔心石虎遭遇不測，為求慎重，將骨骸帶回學校仔細清理乾淨，拍下頭骨特徵傳給特生中心專責研究石虎的助理研究員林育秀，初步判定是石虎，再與日本學者聯繫後確認。

學者︰受困水井致死應是當地首起

劉明浩表示，石虎屍體完整，無明顯外傷，可能跌進以兩座涵管堆疊成深5公尺的井裡受困致死，原因待查，過去因道路開闢導致石虎遭路殺，但受困水井致死在當地應是第一起，在國內也屬罕見，目前這口井已經加蓋，避免類似憾事再發生。