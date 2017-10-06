追溯台化彰化廠罰款 縣府精算為12.44億

2017-10-06

〔記者張聰秋／彰化報導〕台化汽電共生鍋爐展延許可遭撤銷案又有新進展，彰化縣環保局昨「加碼」精算罰鍰數額，M22鍋爐從97年1月到105年9月間停爐為止，近9年來，發電量總度數共48億8724萬3572度，不法利得包含轉售台電和供應台化彰化廠、台塑生醫等其他公司的自用電，全部都納入罰鍰的處分金，金額共達12.44億元，環保局將於11日正式發文處分。

近9年發電量 加碼納罰

這項高額罰鍰的處分書，是環保局繼今年6月撤銷100年給予M22鍋爐操作許可證後，昨天繼續「加碼」，往前追溯到97年到100年間，台化彰化廠各機組生煤的使用量，即更精準算出M22鍋爐，從97年拿到操作許可證開爐，100年展延再到105年9月拿不到展延許可而停爐，近9年來產生的總電量，一併都納入「加碼」罰鍰的處分內。

彰化縣環保局長江培根指出，最快雙十連假後就會對台化開出裁處書。

最快雙十連假後 就會開出裁處書

環保局綜合計畫科長陳金蘭表示，在處分前，會先請台化陳述意見，台化目前不提供資料並聲稱沒有違法。不過，「沒有違法」的說法也算一種陳述，環保局會納入陳述意見中。

一開始，環保局估算台化M22鍋爐電量不法利得，因為無法取得97年到100年間能源局提供的發電資料，所以只能用100年到105年9月的發電量推估，初估不法利得約12億元左右。

直到昨天找出97年到100年間各機組煤的使用量，再根據能源局提供的總發電量，精準算出每個月和近9年來的M22發電量，高達48億8724萬3573度，環保局以販售每度電價最低為1.92元計算，同時依據財政部歷年來所公布「同業利潤標準」中「電力供應業」淨利率為17%，並考量其營業稅5%及17%營所稅，初估其不法利得共12.44億元。