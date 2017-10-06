奔走5年窄路獲拓寬 顧姊癌逝千人送行

2017-10-06

〔記者湯世名／彰化報導〕原任高科技公司主管的彰化縣花壇鄉民顧小鈴，6年前回到故鄉，出錢出力急難救助，5年前得知花壇鄉斑鳩路路面過窄，每年都傳出10多起摔車事件，便大力奔走尋求民代、地方政府支持，今年7月獲縣府發包拓寬，500公尺長嶄新路面9月底拓寬完成，不料她卻因罹癌於完工前過世，日前上千名鄉親自發性來到她的告別式，送她最後一程。

鄉親：她才53歲啊，太可惜了

上月24日在花壇鄉東外環道附近的告別式會場上，布置成一道道的照片牆，照片中的主角是罹癌過世的鄉民顧小鈴，上千人自發性的前來送她最後一程，鄉親遺憾地說：「顧姊才53歲啊，太可惜了！」「顧大姊是個好人，不該走得這麼早啊！」

斑鳩路難會車 年年10多起摔車

臉書社團「花壇人俱樂部」版主陳元銘說，斑鳩路可說是靠顧小鈴大力奔走，獲得政府機關重視才拓寬完成的；這條路連接省道台1線與縣道彰員路，全長約1.5公里，車流量大，原本僅寬3公尺，會車不易，10多年前中央撥經費拓寬道路，卻未全部施設，靠近彰員路的這端，仍有500公尺長路段未拓寬與設水泥護欄，經常有汽、機車摔落一旁大排水溝，車毀人傷。

他指出，縣府、鄉公所與水利單位多次會勘，顧小鈴每次必定到場，他曾多次看到顧小鈴向官員陳情、拜託，但斑鳩路未拓寬且無水泥護欄的路段，路權屬水利單位，粗估拓寬購地經費約4000萬元，因此又不了了之。唯顧小鈴仍不放棄，今年傳出罹患大腸癌的她，透過民代向相關單位官員提出以修理堤防名義來完成拓寬，終獲得縣府支持，今年7月撥款500萬元發包動工，9月底前將500公尺長路面，拓寬為5公尺且施設水泥護欄。

不料，顧小鈴來不及看到她與大家一齊努力奔走爭取的斑鳩路拓寬工程完成，於上月下旬過世，消息傳出，令花壇鄉親震驚與不捨。

與顧小鈴有親戚關係的花壇鄉農會總幹事顧碧琪說，顧小鈴只是一個普通民眾，離世時卻有千人自發性來送行，她走過的每一段路，都讓人懷念。