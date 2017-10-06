國慶連假 出遊車潮今晚湧現

2017-10-06

〔記者鄭瑋奇、吳柏緯／綜合報導〕國慶日連假明日展開，不少人有出遊打算，但恐要隨身攜帶雨具。交通部高公局預估，今晚會開始湧現首波返鄉或出遊車潮，國道全日車流量可達九十百萬車公里，約較平常增加五．八八％；國道車流量預計明日最多，預估達一一六百萬車公里，部分路段勢必壅塞。

今日晚間國道車潮以下班夾雜返鄉出遊為主，主要可能出現壅塞路段，預期都是都會區周邊國道。

高公局表示，除往東部的國道五號外，其他國道並未實施高乘載管制，而今年雖恢復辦理國慶煙火，不過地點在台東，預計不會對國道造成影響。

今年國慶連假除持續實施每天零至五時「夜間免收費」措施，更首次實施「日間離峰優惠」，連假首日（十月七日）十四至十九時及第四日（十月十日）上午六至十一時採通行費七折收費，以鼓勵民眾利用日間離峰減價時段行駛國道。

天公不作美 北東輪流下雨

國慶連假天公不作美，也可能影響民眾出遊，氣象局表示，今日至週日東北季風增強，迎風面的東半部及北部天氣不穩定，且可能有雨；中南部天氣較穩定，整體而言，連假期間中南部大多是多雲到晴天氣。

週日起，東北季風會逐漸減弱並轉為偏東風，但南方的菲律賓海面有熱帶擾動雲系，將為台灣東部帶來水氣，迎風面的東半部及恆春半島，還是容易有較大雨勢。