天下第一部！環署升格環資部 賴揆拍板

2017-10-06

〔記者劉力仁、吳欣恬／綜合報導〕環保署升格環資部、農委會升格農業部等案討論已久，遲遲無法定案；行政院長賴清德昨天傍晚召集環保署、內政部、農委會相關單位官員討論後拍板定案，林務局原則上將劃歸於未來的環資部，但林業生產、遊樂區管理及林試所留在未來的農業部。

環保團體認為林務局及國家公園應著重於生態保育，爭取納入環資部管理，但農委會一直主張，農林漁牧為農業不可或缺之一環，林務局應留在農委會。

據了解，行政院昨晚會議確立將以「流域治理」概念，劃分環資部及農業部未來權責，林務局中具有保育職責的單位改納入環資部，農委會具有林業事業及生產概念之單位，則留在農業部。

環保署升格成環資部後，組織、業務、經費大幅成長，包括交通部、經濟部、內政部、農委會等都有部分局處組織移撥，環資部被形容為未來「天下第一部」。

目前草案中七個三級機關為水利署、森林及保育署、水土保持及地質礦產署、中央氣象局、下水道及環境工程署、環境污染防治局、化物管理及環檢署，林務局再加入，組織更龐大。

農委會官員昨表示，林務局確實不是全出全進到農業部，沒達到農委會希望情況。目前共識就是從業務單位功能思考，未來水保局、水利署改入環資部，兩者算中下游，上游的國有林及林務局也過去；其他像是林業試驗研究、林管處、森林鐵路和國家森林公園都留在農業部。

學者警告 國有林地治理變三頭馬車

有學者警告，未來國有林地的治理將從雙頭馬車變成內政部、環資部和農業部三頭馬車，「以後森林火災誰要救？」學者認為，組改應是往業務統整、人員精簡方向，目前看來卻不是如此。