中國黃金週 來台自由行成長32％

2017-10-06

〔記者吳柏緯、蕭玗欣、陳彥廷、曾迺強／綜合報導〕宣傳策略奏效，中國十一連假，中客來台旅遊人數明顯上升。根據觀光局最新統計，十月一日到四日，來台自由行的中客每日平均達一萬二千人，較去年同期成長三成二；團客則較去年同期成長二成七，每日平均人數二三○○人。

中國十一黃金週已過了一半，但來台旅遊的中客仍絡繹不絕，包含知名景點九份、日月潭與墾丁等地都能有中客的身影。

業者：好久沒有這種盛況

墾丁不管民宿還是飯店通通客滿，上月底訂房就從十月一日滿到八日，冷清許久的貓鼻頭、鵝鑾鼻等景點，最近出現久違的人潮。

「被訂房成績好到嚇一跳！」墾丁旅宿業者表示，今年中國遊客數量比前年及去年增加二成，已經數年未逢如此盛況。台東縣國慶煙火也吸引不少中客。

觀光局專門委員湯文琪指出，今年十一長假，前四天來台自由行的中客人數每天平均為一萬二千人，較去年同期九一○○人相比高出約三成二；團客人數則平均每日二三○○人，高於去年同期的一八○○人。不論是自由行或團客，中客赴台旅遊的意願提高不少。

湯文琪分析，自由行旅客以年輕人居多，來台旅遊前大多會做好功課，除了九份這類必去的景點外，還會依個人喜好拜訪不同的地方，至於參加旅行團的旅客，多前往阿里山、日月潭等觀光景點。

日月潭國家風景區遊憩課課長林洋廣表示，從十月一日到目前為止，中客人數比上月同期增加將近四成，風景區內明顯比以往熱絡許多。

湯文琪認為，今年除了中國出境人數增加外，各式觀光宣傳活動也成功帶動中客赴台旅遊的意願。湯文琪表示，透過與網紅合作拍攝的旅遊宣傳影片，成功打入中國年輕人的社群中，並吸引年輕遊客關注。