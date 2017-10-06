私校退場補助50億 賴揆退回草案

2017-10-06

未清楚說明補助與融資適用範圍

〔記者李欣芳、林曉雲／綜合報導〕少子化將造成許多大學退場，教育部昨向行政院院會提出「私立大專院校轉型及退場條例草案」，將設置五十億元基金作為私校轉型及退場用途，但因草案中未清楚說明補助與融資適用哪些範圍，科技部長陳良基等人表達疑慮，行政院長賴清德當場裁示，此案暫不予通過，待此案周延後，再送行政院院會討論。

這是蔡政府上任後，部會所提法案被閣揆公開退回的首例。賴揆認為，草案中並未明確規定退場基金補助及融資的範圍，易引起外界誤會，要求教育部研擬周延後再送院會。

據悉，昨院會討論此案，對教育部要以五十億元基金提供私校退場補助及融資，遭外界批評是補助私校董事會。陳良基表示，這容易引發外界的誤解與疑慮。文化部長鄭麗君會中也表示，整個高等教育的藍圖，公立與私立學校要怎麼配置，教育部應有整體規劃。

行政院發言人徐國勇轉述，賴院長很肯定私大轉退條例因應少子化下的私大退場狀況，但文化部長鄭麗君與科技部長陳良基提到的一些觀點值得討論，因此暫不通過。

「補助」兩字惹議 教部將儘快修正

教育部政次姚立德澄清，行政院長賴清德對退場條例其實是樂觀其成，政院並未否決此案，主要是草案第十九條的「補助」兩字，擔心會讓外界誤會有圖利私校董事會之嫌；但事實上，基金是「補助學生」，學校一旦退場，補助經費是用來安置學生，例如要轉學，補助學生所需的通車、住宿等費用，或在原校找他校老師短期授課等，不是要「補助私校」；教育部將儘快修正草案「瑕疵」，把基金是「補助」學生安置等費用，清楚寫入草案中，仍盼本會期送進立法院，明年上半年施行。

被政院發言人徐國勇稱為院會退回法案首例，姚立德表示，多一雙眼睛來看是好事，也讓外界不要望文生義，仍希望此案可在立法院本會期通過，明年上半年開始適用。