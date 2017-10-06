高鹽高油食物及糖飲 禁入中小學校園

2017-10-06

〔記者林曉雲、彭琬馨／綜合報導〕美國、英國等國家開徵含糖飲料稅，丹麥開徵汽水稅，為維護就學中的兒童與青少年的健康及減少肥胖症，立委蔣乃辛提案我國跟進開徵「含糖飲料稅」，並提案增訂「學校衛生法」第廿四條之一，除規範高中職以下校園全面禁售高鹽、高油脂等食物，也提案禁止校園使用基改產品、禁用美耐皿及塑膠等製品。

立委提案開徵含糖飲料稅

教育部長潘文忠昨允諾，教育部將和衛福部作進一步研商，未來相關規範將由行政命令提升至法律位階。

蔣乃辛提出四點修正方向，其中包含︰一、中小學禁止販售高鹽高油食物及含糖飲料；二、營養午餐禁止使用基改及含瘦肉精的相關產製品；三、校園禁止使用美耐皿及塑膠等一次性餐具；四、校園增置營養師員額。其中僅有禁售含糖飲料、高鹽高油等食物一案，獲得教育部完全同意。

依教育部現行「校園飲品及點心販售範圍」規定，國中小販售飲料或食品，一份熱量上限二百五十大卡，且限定只能賣七種飲料：百分之百果汁或蔬果汁、鮮乳、保久乳、豆漿、優酪乳、包裝飲用水及礦泉水。高中比較寬鬆，僅禁售碳酸飲料。立委希望提高法律位階，擴及高中職一體適用。

教育部長潘文忠表示，對於高鹽、高油和含糖飲料禁入校園，目前「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」和「校園飲品及點心販售範圍」等都已有規範，「尚無窒礙難行之處」，因此同意立委的這項提案修法。