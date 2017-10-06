營養午餐 立委感嘆受刑人吃的比學生好

2017-10-06

滷蛋配可頌… 食譜光怪陸離遭質疑

〔記者林曉雲／台北報導〕滷蛋配可頌？中餐併西餐？立委蘇巧慧抽查中小學營養午餐登錄平台，昨天在立法院教育委員會質詢時，舉出各種光怪陸離的營養午餐食譜，有學校營養午餐是「滷蛋配可頌」，也有學校是關東煮配油麵。立委柯志恩則拿看守所菜單「比一比」，直批看守所被告、監獄受刑人吃的都比小學生好。

立委吳思瑤要教育部政次蔡清華和國教署長邱乾國，去看一齣日劇《Chef~三星級營養午餐》，米其林廚師到學校打理營養午餐的故事。吳思瑤嘲諷，呷健康、呷營養都只是低標，看完這齣日劇之後，教育部官員們的「任督二脈」都會打通，營養午餐要升級，應從改善食譜開始。

營養午餐要升級 應先改善食譜

立委蘇巧慧表示，有一所學校竟以「滷蛋」為主食，再搭配義大利麵、可頌、青江菜等，也有學校讓學生吃麵疙瘩湯，雖然現在要登錄營養午餐的食材，但開出的菜單，教育部要如何把關？熱量也毫無標準，有一間學校，週二的營養午餐熱量破千卡，但週四的營養午餐只有五百多卡。

立委柯志恩也出示一份看起來豐盛的菜單，包括辣醬雞丁、番茄炒蛋、梅子雞翅等，要備詢的教育部政次蔡清華打分數，蔡清華認為不錯，馬上被柯志恩「打槍」，柯說，這是看守所被告的菜單。在凍漲前提下，部分縣市的營養午餐費用一餐只有三、四十元，真正用於食材的費用只有十六到十八元，這樣的費用可以吃到什麼？

立委張廖萬堅表示，全國三千多所國中小，只有四百多個營養師，等於每八校才有一個營養師，編制員額顯然不足，九月上路的四章一Ｑ政策，一個學生有補助三．五元，午餐秘書必須撕食材標籤逐一核對，造成午餐秘書工作量大到向總統陳情。

國教署長邱乾國表示，這涉及教育部和農委會、衛福部的分工，還在協商中。