與馬偕2高層在北京同框合照…照片傳開 揭內情恐不單純

2017-10-06

〔記者林慶川、吳欣恬／綜合報導〕男子林璨以一張偽製名片，假冒台灣馬偕紀念醫院赴中洽談合作，最後破局，原本大家僅把林璨當成高明大騙子，引為茶餘飯後談資，近期卻有一張林璨與兩名馬偕醫院高層在北京天壇開心合影的照片在醫界傳開，讓馬偕及基督長老教會一些高層笑不出來，懷疑林璨事件可能內情不單純。

照片中，林璨與馬偕紀念醫院總院副院長陳持平及馬偕董事吳千住，在北京天壇前合影。據悉，此行是國內某生技公司招待赴中國的宗教之旅。

據指出，林璨在生技公司擔任顧問，林璨與中國官方會面時，此生技公司負責人有時會出現，加上林璨曾與馬偕兩位高層同遊中國、「同框」合影，中國官方可能因此認為，林璨替馬偕推動醫療機關登陸計畫，有獲此生技公司金援，且有馬偕高層背書。

馬偕醫院院長室主任范紀鎮表示，所有在中國打著馬偕的名義，都不是台灣馬偕醫院。去年已在中國申請中文、英文和商標專利，如有侵害馬偕醫院權利，將在中國提告。

馬偕：2人不是院方行程

馬偕醫院董事長劉伯恩則指出，他沒看到外面流傳的照片，要了解是否為合成。但據他了解，副院長陳持平和董事吳千住去中國並不是馬偕醫院院方行程。他僅知林璨以前在台灣當過醫生，其他背景不清楚。記者在截稿前，無法取得陳持平、吳千住回應。