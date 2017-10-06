中國假貨多 險出現山寨版馬偕醫院

2017-10-06

台男自稱馬偕國際醫療副院長 憑假名片與中方談合作案

〔記者林慶川／台北報導〕中國假貨多，台灣知名馬偕紀念醫院也差點出現中國「山寨版」！台灣男子林璨去年初假稱自己是馬偕紀念醫院「國際醫療副院長」，與中國官方洽談合作籌建「上海馬偕醫院」，甚至到北京拜會相關官員，僅憑著一張偽印名片就騙倒一堆中國官商，但因當時民進黨贏得總統大選，兩岸關係急凍，合作案最後胎死腹中。

據指出，林男去年初開始與上海官方接觸，希望可以在上海閔行區籌建一間「三甲醫院」（中國醫院等級中最高的一級；須按「醫院分級管理辦法」分等獲得九百分，且病床數達到五○一張以上）。

林對外宣稱是台灣馬偕紀念醫院國際醫療副院長，名片上印有「上海馬偕紀念醫院（籌備處）院長」職銜，有醫界人士拿到此份醫院籌建案文件，要打造綜合型醫療健康樂活產業，包括醫療城及樂活城兩個主題園區，其中的醫療城就是「上海馬偕醫院」，資金疑來自台灣某知名生技業者。

據悉，去年初小英勝選，兩岸關係急轉直下，上海官方後來發現，資產超過兩百億的台灣馬偕紀念醫院是屬具深綠色彩的基督長老教會掌握，不願放行此合作案，林男為此至北京求見衛生部官員，但最後此合作案仍不了了之。

有醫界人士笑稱，中國山寨版多，見怪不怪，但有人竟想隻手遮天，膽大包天弄個山寨版醫院，應該還是頭一遭。

馬偕醫院院長施壽全辦公室主任范紀鎮昨表示，馬偕沒有「國際醫療副院長」編制，也沒有「林璨」這位員工，更未授權任何個人或單位至中國洽談籌設分院事宜，馬偕已委請律師以「馬偕」之名向中國申請商標權，以防再出現山寨版。

防山寨 「馬偕」向中國申請商標權

持有中國律師執照的台灣律師林則奘昨指出，兩岸關係特殊，台灣人到中國談生意，中國官方會查核背景，馬偕董事會雖未決議前往中國發展，但林璨背後可能有具相當實力的馬偕方面代表人，並有金主願挹注資金，才讓官方願意接觸及洽談合作事項。

前特偵組發言人、律師張進豐則表示，馬偕是私立醫院，林璨持假名片的部分很難成罪，但與中方交涉過程中，若有偽製馬偕相關文件，則恐涉詐欺及偽造文書等罪嫌。