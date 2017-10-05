櫃姐小產 腹式呼吸緩解恐慌症

2017-10-05

文／李連冀

31歲百貨公司櫃姐小潔（化名）婚後半年順利懷孕，但2個月後意外流產，在家休養3天後立即銷假上班，雖身體略微虛弱，但尚可應付平日工作，母親也為她準備中藥調理，並安慰她還年輕，養好身體再生就好。

小潔的專櫃業績在公司排前3名，同事體諒她剛小產，儘量幫她安排平日的早班以避免過度操勞。只是小潔平時習慣人來人往的假日班，待在平日早班門可羅雀的櫃位突然感到呼吸困難、心跳加速、胸口一陣緊繃、全身不斷冒冷汗。鄰櫃的同事發現她臉色慘白，坐在椅子上發呆，趕緊問她是否身體不舒服？小潔像是抓到一根浮木，脫口而出說：「救我！我感覺快死掉了！」同事趕緊通知樓管叫救護車幫她送急診。

在急診經過各種檢查，確認小潔並沒有任何身體問題，由先生接她回家，她很擔心小產沒調理好身體，所以出問題，隔天再到另一家大醫院做檢查，結果也沒發現任何身體問題，稍稍安心，繼續吃母親燉補的中藥調理身體，並再請產假在家中調養。

白天一個人待在家的時候，小潔很擔心那些不舒服的身體症狀會突然冒出來，想著想著又開始感覺吸不到氣，想出門去看醫師，卻又暈眩站不起來，整個人癱軟在客廳沙發上，勉強打電話給先生帶她去看急診。但檢查後醫師同樣表示身體沒有任何異樣，建議小潔到身心醫學科就診。

身心醫學科醫師確診小潔是恐慌症，屬於焦慮疾患中的一類，先開給她抗焦慮劑。小潔吃藥後，獨自待在屋子裡的時候比較不會害怕。

臨床心理師進一步教她如何偵測恐慌發作前的各種徵兆，結合使用腹式呼吸訓練，以避免遭到症狀襲擊。

在心理治療過程中，小潔提到小產後，對胎兒的愧疚與不捨，經過哀傷輔導，讓她跟胎兒告別跟祝福，心裡的一塊石頭頓時落了地。

治療半年後，小潔的恐慌症狀已明顯減少，可以很熟練地運用呼吸節奏來緩和焦慮，並可與同事恢復正常的排班，不會再自己嚇自己了。

（作者為知心連冀診所院長）