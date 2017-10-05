七旬翁沒牙 硬吞鵝肉卡食道

2017-10-05

記者李忠憲／台中報導

林姓老翁沒牙齒卻對吃興趣不減，他日前不顧家人勸阻，吃下1塊4公分乘以2公分大的美味鵝肉，沒咀嚼就直接下肚，結果鵝肉卡在食道並壓迫到氣管，讓他頻頻咳嗽、呼吸不順。醫師做Ｘ光未查出異樣，改以胃鏡檢查才發現鵝肉好端端地在老翁食道上，夾出後才讓狀況解除。

73歲林姓老翁因牙齒掉光，吃東西較不方便，上月全家團圓聚餐時，林翁很想吃桌上的鵝肉，家屬給他一塊4公分乘以2公分大小的鵝肉。豈知不久林翁就開始出現咳嗽、呼吸不順暢的情況，家屬懷疑被鵝肉卡住氣管，立刻將他送往衛福部豐原醫院急診。

部立豐原醫院肝膽腸胃科主任何明印表示，肉屬於軟組織，在X光下看不清楚，除非鵝肉還有骨頭才能察覺。患者到急診時先透過X光檢查，未發現異物，但他呼吸不順症狀十分明顯。當下改以胃鏡檢查，果然發現整塊鵝肉完整卡在食道裡。研判他應該沒有將鵝肉咬碎，咬沒幾口就吞下去。氣管因遭鵝肉壓迫，讓他覺得氧氣不夠，頻頻吸氣，並有躁動不安情形。

何明印說，鵝肉肉質偏硬，如果沒有好好咀嚼，硬吞易卡在食道導致呼吸不順暢。如果卡太久可能會造成局部缺血、食道破掉出血，不可輕忽。

醫師建議 細嚼慢嚥較安全

他表示，常發生異物卡食道的多以沒有牙齒的老年人居多，另外慢性十二指腸潰瘍導致變形與狹窄的病人，較易導致異物或食團卡在胃內。提醒民眾，咀嚼食物時一定要細嚼慢嚥，才能減少異物卡在食道、甚至引起氣管壓迫，導致呼吸困難情形發生。