提早繳械 讓阿甘錯失情人 醫師出書講電影 教你性福有醫劇

2017-10-05

記者蔡淑媛／台中報導

泌尿科問題竟然充斥在電影中的日常！「阿甘正傳」阿甘與夢中情人珍妮第一次親密接觸竟在早洩結束；還有「慾望城市」談及夜間不舉問題，泌尿科醫師鄒頡龍寫書以28部經典電影教大家認識性教育、泌尿道和健康衛教知識「教你性福健康有醫劇！」

吃藥或訓練 可改善早洩

中國附醫泌尿科醫師鄒頡龍說，阿甘正傳裡阿甘與珍妮淋雨後，珍妮帶領阿甘觸摸身體，阿甘卻在一陣顫抖就結束，電影描述得隱晦，其實阿甘是早洩了，也可能因此錯過與珍妮進一步交往，錯失一生幸福，可見「早洩」對男性是個大問題。

鄒頡龍說，男性約有2成、3成有早洩問題，早洩是早發性射精，性行為不到1分鐘或是還未發生就射精，常見於年輕人，沒有性經驗、太緊張或控制力不佳，吃藥或後天訓練就可改善，中老年人則是攝護腺肥大等性功能障礙或尿失禁問題，治療後也會改善。

郵票測試法 測夜間勃起

鄒頡龍指出，50歲以上男性近半數有不同程度的性功能障礙，有些是功能老化、中年危機或是心理問題，像「慾望城市」提到夜間不舉，由於正常男性會夜間勃起3至5次，要測不舉是心因性還是身體或疾病問題，他提供簡單的自我測試「郵票測試」，可在入睡前將郵票製成套環繞於陰莖，幾乎不留空隙，如果清晨醒來郵票被撐破斷裂，代表有夜間勃起，建議可測3個晚上。

鄒頡龍從小就愛電影、音樂和寫作，從事醫療工作多年，著有《泌尿科醫的電影處方箋》一書，透過電影以輕鬆方式介紹醫學。鄒頡龍說，泌尿道問題不只是電影的日常，也與生活息息相關，包括「阿凡達」講神經性膀胱、「大尾鱸鰻」說夜尿困擾多、「月薪嬌妻」講促進性功能的天然成份、「破風」談騎自行車的泌尿疾病，還有周星馳的「功夫」說傷口癒合與感染，不用害羞及早治療，讓人印象深刻又實用。