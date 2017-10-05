國慶國道夜間免收費 賴揆︰便民又疏散車流

2017-10-05

〔記者鄭瑋奇、張安蕎／綜合報導〕國慶日4天連假將屆，行政院長賴清德日前宣布這4天連假期間，國道凌晨0點到5點維持免收費，另有日間離峰優惠。賴清德曾憂心，若收費導致夜間上路的車輛都改到白天恐造成另一麻煩。不過，交通部長賀陳旦仍然認為，政府不應透過免費手段，鼓勵民眾在較危險的夜間開車，外界因此有「院長、部長不同調」的聲音。

賴清德昨赴高公局行控中心，稱讚賀陳旦「非常專業」，兩人共同討論後仍維持既定政策。他指出，高速公路的夜間車輛約佔13％至14％，這些民眾已養成習慣，必須給予尊重，且多達百分之十幾的車輛如果都擠到白天上國道，也是很大的麻煩。

賴清德說，討論後決定，在國慶4天連假，國道深夜仍實施免收費，並透過實施「日間離峰減價措施」，10月7日下午2點至晚間7點，及10月10日上午6點至11點，國道採通行費7折收費，鼓勵民眾在白天離峰時段使用高速公路，既便民又能疏散車流。

交長︰減價若有效 未必推夜間免費

賀陳旦昨表示，這次疏運首推「日間離峰減價」措施，給民眾多一點誘因，看看國道車流移轉及分布效果。若真有轉移尖峰車流的效果，下次連假不一定需要再推夜間免收費措施。高公局預估，國道車輛最擁擠時段，將出現在連假的第1天，南下車流量將達60至70百萬車公里，相較平日增加1.6倍。