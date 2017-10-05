林口桃市南市 列水情稍緊綠燈

2017-10-05

〔記者楊綿傑／台北報導〕把握東北季風增強，水利署前晚在基隆西勢水庫執行人工增雨作業，估計可增加基隆5天用水量，但水情燈號仍維持「水情稍緊」的綠燈。水利署昨表示，由於水情仍吃緊，10月中旬將召開抗旱會議進一步討論。

基隆人造雨 增5天用水量

基隆市及新北汐止7、8月降雨量累計65毫米，僅為歷史平均值19%，水利署宣布9月起水情燈號由水情正常的藍燈，調整為水情稍緊的綠燈。10月起，新北市林口區、桃園市、台南市等地，也被宣布列入水情稍緊的綠燈。

適逢東北季風增強，水利署把握機會，於前晚在西勢水庫燃放地面暖雲焰劑，進行地面增雨作業，希望增加基隆河上游集水區的降雨量。

部分地區施工 今停水

水利署副署長王藝峰表示，至昨天白天為止，集水區累積降雨量16毫米，該水庫集水區面積6.68平方公里，預估可入庫流量為2.7萬噸，基隆河上游亦有降雨，對基隆整體水情約有5天效益。

台灣自來水公司提醒，中秋過後，宜蘭、嘉義、高雄部分地區因施工關係會有停水狀況，影響時間分別達到4、11和9小時。宜蘭為礁溪鄉仁愛路部分地區，停水時間為今天下午1時至5時；嘉義則為大林鎮中林里中林路，時間為今天上午8時起至晚間7時；高雄彌陀區全區和梓官區梓信里等處，時間是今天上午9時起至晚間6時，用戶應儲水備用。