空少謊報有炸彈判刑 華航解僱竟敗訴

2017-10-05

〔記者陳宜加、吳柏緯／台北報導〕在華航擔任空服員20年的黃姓男子，去年6月華航空服員罷工期間，因謊稱「總統專機上有炸彈」遭起訴，華航將他轉調地勤；黃男10月遭新北地院判刑3個月，華航於11月將黃男解僱。但桃園地院昨日認定，華航解僱超過勞基法規定的30天法定期限，判應讓黃男復職。華航昨表示不服，將會提起上訴。

逾勞基法規定的30天 法官判復職

黃男去年6月24日參與華航罷工，當天正逢蔡英文總統出訪友邦，他為喚起社會注意，竟謊稱總統專機上有炸彈，隔天即遭警方查獲；華航7月將黃男轉調地勤。黃男8月遭起訴、10月遭判3個月有期徒刑，華航隨後於11月以言行不檢情節重大、有損公司形象為由，將他解僱。

但黃男控告華航，謊報炸彈一事在8月起訴時，公司早已知情，卻在11月7日才通知解僱，違反勞基法30天期限規定，主張僱傭關係仍然存在。

華航對此指出，將黃男調地勤，是考量案件仍於偵審期間，避免其利用空勤組員之便潛逃出境；在黃男遭判刑前、無從確認確有其事，因而在黃男10月判刑確定後、公司調查程序完畢後將其解僱，解僱有理。

但桃園地院法官認為，黃男謊報炸彈的行為，已於去年6月25日檢察官偵訊時坦承，媒體均有報導，華航知悉後在7月改調黃男為地勤，遲至11月7日才解僱，確實違反勞基法30天內解僱規定，昨判華航敗訴、空服員可復職。

華航指出，本案在刑事部分，當事人已被新北地方法院認定嚴重影響機場秩序及飛安，判決有罪；當事人被解僱後提訟反告是否有理，華航尊重本次判決，但基於公司維護航安決心，將繼續提起上訴。

維護飛航安全 華航將提上訴

華航並發聲明強調，身為空服員，在發生飛安顧慮時，只有萬般小心、善盡保護旅客的角色，不該以旅客驚嚇、社會恐慌為脅，嚴重影響飛安。

勞動部勞動關係司司長王厚偉指出，勞基法12條有規範雇主可不經預告而終止契約的情況，大多數確是要求須在30日內終止契約，但若勞工受有期徒刑以上刑期的宣告確定，則沒有30日限制。

華航解僱空服員相關判決，華航如果認為冤枉，可能就要舉證該解僱行為是屬可不受30天限制的例外狀況。