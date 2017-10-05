文蛤大量暴斃 水試所養給漁民看

2017-10-05

〔記者吳欣恬／台北報導〕今年文蛤傳出大量暴斃，漁業署預估年產量將只有往年三分之二，價格居高不下。農委會水試所推測原因包括極端氣候、養殖密度過高及養殖管理不佳等，印製千本技術手冊提供養殖戶參考，卻被指為「紙上談兵」。農委會近日進一步核定由水試所在國內文蛤主要產區進行養殖示範，「照起工」養給漁民看， 希望建立文蛤養殖的ＳＯＰ（標準作業程序）。

水試所所長陳君如指出，水試所和海洋大學、嘉義大學合作，在彰化、雲林、嘉義和台南四縣市各挑一養殖戶，須有兩口面積零點五公頃以上的池子，一口由養殖戶按自己方式養殖，另一口則由計畫團隊以官方建議方式養殖，並裝設二氧化氯等水質監控設備，進行比較。

養殖疏密度、極端氣候影響產量

陳君如表示，據水試所研究，文蛤養殖的疏密程度和死亡率兩者有明顯關聯。水試所前往養殖密度過高或發生大量暴斃的文蛤養殖池，採集池中底土化驗，發現氧化還原電位都低於負兩百五十單位，表示環境會產生對文蛤有毒物質。

水試所建議，每公頃放養一百萬粒文蛤苗，規格為五百粒一斤較適當。但國內文蛤養殖戶養殖過密，台南市每公頃約放養六十萬至八十萬粒、嘉義縣約八十萬至一百萬粒，到了雲林口湖約一百萬至一百二十萬粒，彰化和雲林台西則放養超過兩百萬粒。

極端氣候也對文蛤造成影響，今年高溫，水中溶氧率越低，強降雨也會降低水池中鹽分濃度。陳君如說，文蛤養殖池的鹽分濃度是千分之二十至三十五較好，一旦遇上強降雨，鹽分濃度可能迅速被沖淡，文蛤就容易死亡。

此外，文蛤養殖池飼養一年收成後，應將池水排乾，充分翻土曝曬一個月，讓底土充分休養。但有些養殖戶收成後可能曬不到十天甚至不曬，導致底土沒有充分休養就繼續再養，造成惡性循環。

陳君如擔憂，今年文蛤量少價揚，養殖戶可能因此放養更多苗，讓死亡率更高。最近文蛤在收成、重新放養，團隊將可同步展開示範養殖。