公共意外險 6成露營業者未投保

2017-10-04

缺規範 退費比定型化契約難

〔記者陳宜加、蕭玗欣／台北報導〕國人露營風氣興起，但據消基會調查，國內露營規章不一，高達6成業者未投保公共意外責任險；更因退費方式缺乏規範，等同遊戲規則業者說了算，高達67％較現行訂房定型化契約更嚴格，無「法」可管。

非固定式旅館 無「法」可管

台灣露營協會統計，國內常態性露營人口超過200萬人。消基會隨機調查15家露營業者，發現9家未投保公共意外責任險，比例達6成。由於露營屬於非固定式旅館，現行法規無法強制要求業者投保。

消基會也指出，各家業者退費方式不一，現行「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」並未納入露營地，僅4家業者比照現行法規。

消基會董事長游開雄呼籲政府應儘快制定露營法規，並全面稽查轄內露營區土地利用、建築消防安全、水土保持等規範，確認業者申請商業登記。

觀光局旅宿組組長陳瓊華回應指出，政院已邀集農委會、內政部、教育部及交通部等部會召開研商會議，決議關於露營場地的管理、安全規範及土地開發行為等事宜，分別由各主管機關因地制宜管理及監督。

露營區位於觀光局風景管理區內，觀光局就會有所規範。

觀光局也表示，「個別旅客訂房定型化契約應記載及不得記載事項」規範對象為旅館業及民宿。一般露營活動多以篷、蒙古包、露營車等非屬建築物的設施提供住宿，因此不屬於旅宿業。