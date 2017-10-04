「真是『黃金』週」中客墾丁當街解放

2017-10-04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國遊客在10月1日「黃金週」重回台灣，為屏東墾丁帶來近月少見的熱鬧，卻也出現離譜行為。墾丁大街住戶投訴，1日晚間發現住家門口出現一坨人類排泄物，調閱監視器竟發現是位大媽大剌剌地在門口脫褲子拉屎，依髮型、穿著推斷，應該是中國遊客。受害住戶氣得大罵：「真的是『黃金』週嗎？」

中國前幾天才發生婦人在噴水池當眾脫褲上廁所的新聞，沒想到十一長假在台灣墾丁街頭也發生。根據監視器影片，這名中國大媽神色從容地走到墾丁街旁的住戶門口，看了四下無人，便瞬間拉下長褲及內褲，約莫30秒的時間便解放完畢。

離譜的是，中國大媽似乎有備而來，不僅隨手帶著衛生紙，甚至還帶著新內褲，「解放」後將舊內褲及衛生紙棄置在地，再穿上新內褲、拉上褲子，從容離開。受害住戶阿海說，原以為是有人帶寵物便溺，未料竟是「人類所為」，且中國大媽是在墾丁還很熱鬧的晚上10點左右，於他家門口大便，「實在離譜」！

當地旅宿業者表示，今年較長的中國「黃金週」帶來不少商機，是暑假結束後墾丁最熱鬧的時間，雖然沒有3、4年前好，但業績仍較去年成長約1成，自由行的中國客素質也不錯，騎電動車較知道靠路邊及看燈號，沒想到仍發生離譜的脫序便溺行徑。

屏東縣環保局指出，依「廢棄物清理法」規定，在公共場所隨地便溺可罰1200元至6000元；此外，公共場合脫褲便溺，警方也可依「社維法」開罰。但此案如屬外籍人士，非現行犯舉證困難，加上沒有可供佐證的車牌或住宿地點，成功裁罰機率不高。