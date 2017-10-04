勞動部5.8萬個資遭竊 全因密碼太好猜

2017-10-04

〔記者陳慰慈、吳柏緯／綜合報導〕認真設密碼，真的很重要！受銀行、電信業者委託催收債務的「元誠國際資產管理公司」，看準大多數人不會去修改公部門的預設密碼，或直接使用身分證字號或生日的壞習慣，輕鬆地從勞動部勞動力發展署求職就業網站「台灣就業通」，竊走5萬8千多筆求職債務人個資。新北地檢署昨依妨害電腦使用、違反個資法等罪嫌起訴負責人周玉麟、營運長劉沛慈及朱姓催收員。

討債公司3人起訴

「台灣就業通」號稱是公部門最大的人力銀行平台，其登入帳號為個人身分證字號，預設密碼則為「12345678」，許多使用者不是懶得更改預設密碼，就是改用最容易記牢的身分證字號或生日。「元誠」員工為賺取催收佣金，疑看準此漏洞，試著輸入預設密碼或債務人身分證字號，便取得大量債務人填寫的電話及地址等個資；總計從前年1月至去年7月，共輸入8萬4千多筆帳號密碼，成功竊取5萬8千多筆個資。

檢調調查，大量連線入侵的兩組IP位址，申請人分別是「元誠」及「元誠」子公司「通迅科技」，且兩家公司電腦主機都放在「名豐」債務催收公司辦公室，而「元誠」王姓人事經理又是「名豐」掛名負責人，足證兩家公司關係密切。

檢調去年11月發動搜索、約談，一方面解析員工間電子信件往來資料，另一方面比對催收員負責的客戶資料，認定「元誠」入侵網站竊取個資。周玉麟、劉沛慈及朱姓女員工到案後坦承犯行，朱女坦言從網站取得債務人個資，可獲得較多催收績效獎金，劉更直指「業界都是這樣做」。3人昨均遭起訴；王姓人事經理則因不知情，獲不起訴。

勞動力發展署就服組副組長吳淑瑛表示，去年事發後已修改登入機制，對於仍使用預設密碼的帳號，已強制要求修改密碼；也不斷宣傳資安觀念，例如密碼不要設置太過簡單、定期更換密碼等。