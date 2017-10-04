今年首例本土霍亂現蹤 中秋烤肉務必熟食

2017-10-04

〔記者林惠琴、蕭玗欣／台北報導〕秋節前夕，疾管署昨公布國內今年首例本土霍亂，為中部一名50多歲男性，9月下旬因出現腹痛、腹瀉、水便等情形就醫並住院，經檢驗確認感染產毒性霍亂弧菌，目前住院治療中。疾管署提醒民眾，中秋節、國慶連假烤肉聚餐，應注意食材衛生且務必煮熟。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名個案平常無生食習慣，並飲用煮沸自來水，但家中生、熟食砧板未分開使用，發病當天曾食用自市場購買的蛤蜊，衛生單位已啟動各項疫情防治調查；其同住接觸者無疑似症狀，檢體送驗中。

霍亂是一種急性細菌性腸道傳染病，潛伏期2至3天，透過食用受污染的食物或水傳播。胃酸不足或胃部切除過的人或免疫機能較差者，少量細菌即可能致病，症狀包含大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等，嚴重未治療致死率可超過50％，適當治療則可降至1％以下。

羅一鈞提醒，霍亂弧菌可久存於污水中，一旦生食從受污染水域捕獲的海鮮，尤其是甲殼類或貝類，就有可能遭到感染。

疾管署統計，2012至2016年本土霍亂分別為3、5、4、8、8例，並有1例境外移入在2015年發病，感染國家為越南。

東北風到 北台灣賞月碰運氣

至於今晚的賞月機率，氣象局預報員陳伊秀指出，今晚東北風勢力強，宜蘭、基隆北海岸，甚至北花蓮一帶受雨勢影響，賞月指數只有10％；桃園以北、南花蓮到台東地區因雲量較多，想看到皎潔明月得碰碰運氣，賞月指數只有30-50％；中南部相對不受影響，新竹以南地區賞月指數高達70-80％。

陳伊秀指出，昨晚東北風南下，今日白天基隆、宜蘭、北海岸及北花蓮地區有局部大雨發生機率，甚至不排除有豪雨等級雨勢，預計明天清晨雨勢才會稍緩；週五又有東北風接力南下，週日前，北台灣都是陰雨綿綿的天氣型態。