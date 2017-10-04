教部公布會議紀錄//文言文比例55％案 教長未徵詢即自行宣布

2017-10-04

〔記者林曉雲／台北報導〕十二年國教課綱有關高中國文領綱草案的文言文比例爭議，應多位立委要求，教育部昨天公布九月十日第八次課審大會的會議紀錄檔。紀錄中明載，課審會只針對普高小組提案及委員臨時提出三個相關修正動議進行表決，教育部長潘文忠卻在會中說：「回到由原來研修小組所擬的這樣的一個內容（文言文比例上限五十五％）。」而且沒有徵詢課審大會委員是否無異議，即自行對外宣布課審大會通過五十五％案。

立委管碧玲昨天表示，終於真相大白，九月十日完全是「一場烏龍」，因此，九月廿三日課審大會以表決方式，「否決九月十日錯誤的會議結論」是正確作為，而課審大會再以表決通過卅五％到四十五％亦具合法效力。

課審大會普高分組會審議時，否決了研修小組所提「文言文五十五％」的提案，改為表決通過「三十％」案送大會。但十日課審大會中，仍把國教院研修小組的五十五％案也放入；而依公布的當天會議紀錄顯示，課審委員其實只針對普通高中小組「三十％」案及委員針對此案臨時提出的「刪除比率」、「四十％至五十％」、「三十％至四十％」三個修正動議進行表決，因四案均未過半而遭否決。而研修小組方案根本未依法進入審議程序。

9/23補正程序並重新表決

原本依課審會運作辦法，會議應回到「三十％」的原案再做討論修正；但會議紀錄顯示，最後潘文忠卻自下結論：「我想經過委員的充分討論跟提議的意見的討論跟表決，那目前我們所提議的三個動議以及有一項的，就是『原來普高分組的這個內容』未獲所有出席委員過半數同意，所以我們就回到由『原來研修小組所擬的這樣的一個內容』。好。這部分…不曉得委員對這部分還有其他的？還有其他意見嗎？」完全沒徵詢委員「對通過研修小組一案是否無異議」，隨後就在記者會中宣布了「錯誤的決議」。

這個「烏龍」宣布引發課審委員反駁，更涉及違法，課審大會因而於二十三日大會補正程序、確認會議結論還未達成，最後正式否決研修小組提案，並表決通過卅五％到四十五％。