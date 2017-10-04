​勞保基金入不敷出 恐提前到今年

2017-10-04

〔記者吳柏緯／台北報導〕勞保基金財務惡化，恐在今年提前出現「入不敷出」情況！根據勞保局統計資料，今年前七個月中，僅在二月出現順差，其餘六個月都是逆差，年度支出大於收入可能會提前在今年發生。

勞動部勞保司長鄧明斌坦言確實有這個可能；不過他也強調，近幾個月勞保基金投資收益都達五％，因此今年基金應仍可維持正成長。

根據勞保局二○一五年提出的勞保基金精算報告，原本預估二○一八年發生基金收支逆差、並於二○二七年破產。但根據勞保局今年前七個月的統計發現，七個月中，有六個月都是支出大於保費收入，且四月開始逆差一路從八．七億逐月加大至七月約六十億，收支短絀的現象恐提早一年出現。

鄧明斌表示，依現在情況看來，在今年底結算時，的確可能首度出現年度入不敷出的情況，較精算報告提早一年。不過，近幾個月的勞保基金投資收益都達五％左右，若加計收益率，目前勞保基金收入仍大於支出，預估年底勞保基金仍會有一百多億元的成長。

根據勞保局的分析，時程提早主要有三個原因，分別是人口老化加速、給付增加；年金改革影響、提前請領；勞保天花板拉高。

鄧明斌表示，目前勞保年金改革已經排入立院優先草案中，依據法令規範，明年度將有勞保職災、普通事故的精算報告。

依勞保局及勞動基金運用局統計，勞保基金今年截至七月底保費收入二一○九．九億元，給付支出二三○二．二億元，累積收支約為負一九二億元；但至八月底，勞保基金投資收益達六．○七％，已獲益四一一億元，目前勞保基金規模約七一五一億元。