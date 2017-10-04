棄藥污染環境 生物病變恐反撲人類

2017-10-04

〔記者林惠琴、楊綿傑／台北報導〕國人用藥量大，不論是從人體直接代謝，或是剩藥隨意棄置、民眾自行以沖馬桶等方式丟棄，都恐怕造成河川及環境汙染，不只可能形成抗藥性增加，也恐導致水中生物發生病變、影響生態失衡，或是產生土壤汙染，對於環境的衝擊不可輕忽，甚至還會回撲到人類身上。

陽明大學環境與職業衛生研究所所長、台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，未用完的藥，最好是透過回收或丟入垃圾一起進焚化爐處理，最怕的是沖馬桶或跟著廚餘棄置式，很可能造成河川或土壤汙染。

河川驗出抗生素、止痛藥

過去台大及環保署就曾針對大漢溪、新店溪與高屏溪進行採樣檢測，研究發現在河川中檢出抗生素或止痛藥、雌激素等。

楊振昌指出，若是造成汙染的藥品是抗生素，可能會產生抗藥性細菌增加，當該類細菌應變能力快於人類用藥速度時，就會發生像是「超級細菌」等難以處理的情況；且當藥品汙染河川時，恐會因為荷爾蒙等因素，造成水中生物病變，甚至魚類大量死亡而造成生態失衡；若是汙染到土壤，則可能影響作物、陸地生物等。值得注意的是，這些問題都有機會透過食物鏈或其他方式，再回到人類身上，危害健康。

成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋也說，管制藥品有一定的回收方式，應該沒問題，而焚化爐高溫超過攝氏八百度，可處理一般藥品；最需要擔心的就是民眾把藥品放進沖水馬桶，會隨著水流進入汙水下水道、化糞池等，然後成放流水，可能就會汙染河川。

除了藥品丟棄問題，民眾大量用藥，就算真的吃下肚子，也可能成為汙染河川的因素之一。李俊璋強調，當藥品進入體內後，有些成分會隨著尿液或糞便一起排出，像避孕藥就是，進而有影響水資源的風險。

環保署提醒，將藥物棄置在環境中確實可能造成汙染，進而影響食物鏈，例如把藥丟到河川裡，排到大海後被魚吃掉，人又捕撈魚食用，就吃進這些抗生素，因此若有不要的藥丸、藥水，不要倒到馬桶、水槽沖掉，也不應隨意棄置於環境，可交給藥局、診所回收，或直接交給清潔隊，會以焚化方式處理。