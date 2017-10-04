開業58年 台中順天醫院月中熄燈／全盛時期100多床至今剩20床 因經營不善傳關院賣地

2017-10-04

〔記者蔡淑媛／台中報導〕開業五十八年、在台中地區頗負盛名的順天醫院，確定將於十月十五日全面歇業，順天從全盛時期一百多床規模，並創辦中台醫專（中台科大前身），至今卻只剩二十床，更傳出要關院、賣地，令當地民眾大感唏噓。而這也是台中近兩年來，第四家歇業的地區醫院，另三家為東勢區和平、霧峰區泰安和大雅區澄清醫院。

台中近2年第4家歇業地區醫院

順天醫院創辦人陳天機以治療糖尿病起家，據說是中部最早治療糖尿病專科，病患絡繹不絕，後來擴建醫院規模並創辦中台醫專，但陸續傳出經營糾紛，陳家退出經營權；醫院迄今已轉了二、三手仍經營不善，日前已行文衛生局，宣告十月中要全面歇業，甚至傳出醫院土地已賣給建設公司。

順天醫院已於九月底先停診，招牌與帆布近日陸續卸下。對於外界詢問，與傳出護理之家病人因院方宣佈太晚造成轉院不及等爭議，院方營運長昨日未接電話；董事長也透過院方保全表示暫不受訪。

順天醫院過去為台中知名醫院，鄰近縣市民眾也常慕名就醫。但據指出，近年面對附近的醫學中心、中國醫大附設醫院的強勢壓境，順天則是醫院較老舊、設備未更新，雖增設洗腎中心、護理之家、居家護理所，轉型做社區長照和慢性病，病人還是不斷流失，幾經轉手，仍無力回天。

醫改會：「分級醫療」玩假的

台灣醫療改革基金會在臉書po文指出，順天的倒閉，凸顯了衛福部推「分級醫療」是玩假的，分級轉診未落實，民眾還是都到大醫院看病，而健保「同病卻不同酬」的不公平支付制度更讓小醫院財務雪上加霜，在健保效應下，醫院不爭取升級，就難拿到更高健保給付、爭取更多病人、擴充更大規模，現在醫學中心增加已超出人口規模的兩倍，地區醫院更難以生存。

地區醫院發展專科特色求生

同為台中地區醫院的勝美醫院院長陳志強指出，地區醫院的確經營愈來愈困難，除了健保問題，就醫大小醫院的費用相近、大醫院名牌迷思，甚至交通便利也讓民眾更跑去大醫院，地區醫院必須自立自強，發展出專科特色和口碑。勝美過去發展呼吸治療，現在也著重居家醫療和安寧照護， 目前健保也在推動醫療分級、居家醫療和家醫群計畫，希望中小型醫院的病人回流，院方更與新設醫院結盟，希望資源共享，彼此優點充分互補發揮。

也有地區醫院業者說，一例一休、醫護工時調整，中小型醫院面對醫院評鑑、醫師難請的壓力更大，資金設備和人力是一大考驗，經營困難，因此醫院也必須發展專科特色及口碑行銷。