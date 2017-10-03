頭暈 疲倦 三酸甘油脂2210毫克

2017-10-03

記者方志賢／高雄報導

一名40歲男子因頭暈、易疲倦就醫，抽血檢查，其血液都是乳糜狀，檢驗結果三酸甘油脂高達2210mg/dl，男子沒有偏愛高熱量或油炸食物，但父親有腦中風病史，研判是家族性高三酸甘油脂血症患者，給予降血脂、降血糖及降血壓等藥物控制。

醫師公會全國聯合會理事、高市岡山區開業醫師王宏育表示，曾遇過病患的三酸甘油脂達1600mg/dl，就非常驚人，這次年輕病患竟高達2210mg/dl，破了他開業25年的紀錄。

王宏育說，這名初診病患曾有高血脂的病史，三酸甘油脂曾達400mg/dl（正常30mg/dl到150mg/dl），上週因頭暈就診，檢測血壓收縮壓170、舒張壓100，原以為是血壓高引起身體不適，先給予降血壓藥控制，並交代他隔天空腹抽血檢查。

沒有想到隔天來檢查時，抽出來的血液都是乳糜狀，果然檢驗中心「緊急通知」，這名患者的三酸甘油脂竟高到2210mg/dl，膽固醇265mg/dl、尿酸12.5mg/dl、血糖183mg/dl也都超標。

王宏育說，這名患者平時會吃滷肉飯、炸雞，但沒有特別偏愛高熱量食物，中等身材，沒有肥胖問題，但父親有腦中風病史，且年僅40歲，三酸甘油脂異常偏高，研判是家族性高三酸甘油脂血症患者，因此給予降血脂、降血糖及降血壓的藥物，也要求他減少脂肪的攝取。

王宏育強調，三酸甘油脂過高，若沒有好好控制，易造成腦中風及心肌梗塞，甚至猝死，建議民眾超過40歲，應定期健康檢查，較年輕的人若有症狀也應該早期檢查、控制。