睡夢中拳打腳踢 恐神經退化前兆

記者歐素美／台中報導
60歲吳姓男子因罹患「快速動眼期睡眠行為異常」，睡夢中常拳打腳踢，不僅自己不小心跌下床受傷掛急診，連太太也常無故被毆，氣得要他到醫院治療，否則分房；經光田醫院睡眠醫學中心診治後，終於獲得改善，成功保住婚姻。
醫師提醒，「快速動眼期睡眠行為異常」是巴金森氏症與失智症等神經退化性疾病的前兆，應多加留意，定期回診。
吳男自10多年前開始會說夢話，最近5年還會在床上揮拳動腳，不僅常跌落床下，還曾撞傷臉送醫縫合。更曾在旅行時，半夜睡夢中不斷撞牆，嚇壞同行親友，以為他中邪，枕邊人則受害最深，常被其半夜喊叫吵醒，還經常無故遭拳打腳踢，以致身上經常瘀青。
日前，吳男夢見自己在菜市場與人衝突，激烈拉扯，老婆又無辜受災，氣得控訴他家暴，要他馬上就醫，否則分房，他才就醫。
光田醫院睡眠醫學中心主任暨神經內科醫師楊鈞百指出，經安排睡眠多項生理檢查（PSG）後，確診吳男罹患「快速動眼期睡眠行為異常」，經以藥物治療後明顯改善。
楊鈞百指出，一般人入睡，會進入睡眠周期中的快速動眼期，又稱「作夢期」，夢境中的影像會在腦中片段或不斷播放，一般人因作夢時大腦會阻斷身體的活動機能，所以身體不會跟著演出夢中情節，「快速動眼期睡眠行為異常」即大腦無法有效抑制身體肌肉活動，導致四肢隨夢境起舞，才會在睡夢中上演全武行。
診斷「快速動眼期睡眠行為異常」，需有詳盡的病史及神經功能檢測，經排除腦部病變、藥物、酒精或合併猝睡症等原因，再進行整夜的睡眠多項生理檢查，以證實在快速動眼期出現四肢肌肉活動異常的情形，才能確診。
楊鈞百表示，「快速動眼期睡眠行為異常」以藥物治療為主，此外，保持睡眠環境的防護與安全設施，如放置枕頭、軟墊或裝設護欄，並移除可能導致身體受傷的各種危險物品或家具，也能避免患者受傷。
近年來醫學研究發現，「快速動眼期睡眠行為異常」是巴金森氏症、路易氏失智症或多發性系統退化症等神經退化性疾病的前兆，患者應多加留意，定期回診。