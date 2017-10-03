國人62％多螢人更傷眼 日用3C增至8.7小時

2017-10-03

記者林惠琴／台北報導

中華民國眼科醫學會昨發表「2017全民護眼趨勢調查」，經由網路問卷與面訪方式，共收集1110筆樣本，發現國人一天使用3C時間達8.7小時，較去年增加約1小時，且超過6成是同時使用多個螢幕的「多螢人」，並有近6成在餐桌、床上，眼睛仍是緊黏3C，實在傷眼！

中華民國眼科醫學會秘書長蔡景耀表示，去年調查國人一天3C使用時間為7.8小時，但今年再增加約1小時，來到8.7小時，也比平均睡眠6.86小時多出近2小時。

蔡景耀指出，民眾使用3C時間變長，多螢行為也興起，共有62%會同時使用多個螢幕，其中，41%會一起用電腦與手機、39%為電視與手機、9%則是電腦、手機、電視三者並用，女性多於男性，主要集中於20至59歲，常用3C目的是使用社群軟體、瀏覽網頁。

此外，蔡景耀說，許多民眾生活被3C產品填滿，59%在床上、57.7%用餐也手不離3C，其他像是通勤、聚會、如廁、上班時，眼中只有螢幕。

該份調查也發現，最討厭親友使用3C的時刻分別是用餐、聚會、床上等。

84%多螢人 使用姿勢不良

「多螢行為不只傷感情，也傷眼睛！」蔡景耀強調，多螢人約84%使用3C姿勢不良，並有80%眼睛疲勞、視力模糊又不檢查，以及63%使用3C光線不足、62%使用3C無適當休息，比率均高於單一螢幕使用者。

蔡景耀說明，眼睛觀看不同距離、大小的載具時，會有不同視覺需求，需不停變換焦距、角度、適應不同亮度，可能導致睫狀肌緊張，更容易疲勞，若又無休息，眼睛會更加不適。

蔡景耀建議，使用3C產品時，可將亮度調降或下載可減少藍光的應用程式，並確實遵守「螢幕二不」的使用原則，做到「螢幕不上餐桌」、「螢幕不上床」，且用眼30分鐘休息10分鐘，抬頭看5至6公尺外的東西，才能有效放鬆睫狀肌，讓眼睛真正獲得休息。