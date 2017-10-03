脊髓損傷 積極復健早康復

2017-10-03

文／陳怡君

一名51歲的屋頂烤漆工人阿國（化名），一天工作結束後，從屋頂踩鋁梯下來時，不慎踩空，工地並無安全防護措施，屁股直接跌坐在地上，頓時痛得爬不起來，急診就醫，診斷為腰椎第一節脊髓損傷，進行緊急手術，病情穩定後，在醫師建議下轉至復健病房住院，接受運動治療。

阿國從翻身、移位開始練習，雖然復健過程漫長又辛苦，但他仍然堅持不放棄，積極復健下已有明顯進步，期待有一天能重回工作崗位。

脊椎是俗稱的龍骨，脊髓是脊椎內包裹的神經，而人體的中樞神經包含腦跟脊髓，所以一旦脊髓損傷後，所造成的問題是非常多重的。症狀因受傷的位置及程度而異，可能為頸椎、胸椎、腰椎、薦椎及尾椎，受傷程度可分為完全或不完全損傷。常見症狀有感覺異常、運動障礙、大小便失禁、日常生活功能依賴等。

●受傷初期的物理治療以避免併發症為首要目標，維持患者的關節活動度，避免關節攣縮及進行合適的運動，以免肌肉萎縮。

呼吸及咳嗽訓練主要是維持肺部的清潔。

●第二階段為離床初期，需克服姿勢性低血壓，並開始低強度的肌耐力訓練，包含翻身、起床及轉位訓練。

●第三階段是住院積極訓練期，此階段的訓練重點放在提升日常生活功能獨立性，以期順利回歸社會生活。訓練的內容包括：肌力訓練、耐力訓練、行走和上下樓梯訓練、使用輔具。

●第四階段為社會調適期，繼續維持日常運動，以維持體能。加強拉筋，以增加柔軟度，並可降低肌肉痙攣及疼痛，鼓勵參加脊髓損傷協會的社區活動，與病友交流意見，學習如何處理困難。

（作者為衛福部南投醫院復健科物理治療師）