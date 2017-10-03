中國滴滴打車來台？ 交長：不會那麼容易

2017-10-03

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣每天有八人、每年三千多人因車禍死亡。交通部長賀陳旦昨赴立法院進行交通部業務報告，以「一個都不能少」、「一秒都不放過」為主軸，宣示三年內降低一成五車禍死亡率。

交部拚三年降一成五車禍死亡率

賀陳旦表示，國內車禍死亡人數雖有下降，但每天仍有八人因為事故往生，更重要的是，五年來年輕族群的生命死傷，都是所有族群中最高的，尤其酒駕，另一讓人擔心的是，六十五歲以上老人的六年死傷成長一成。希望酒駕以零容忍作為目標，老人則加強駕照管理等措施，讓車禍死亡率在三年內能降低一成五、十八至廿四歲降低三成五。

此外，網路平台業者Uber短暫退出台灣市場後，今年重起爐灶與計程車業者合作，但過去不少合作駕駛轉往地下化；立委昨日抨擊白牌車越來越猖獗，要求交通部強力取締。立委洪慈庸即質疑，過去與Uber合作的司機很多轉往地下化，例如台中「TCT」Line群組有三、四百人，更號稱服務上萬名客戶。

立委鄭寶清也說，Uber停業後，不少司機轉開白牌車，用Line群組攬客， 任一群組成員往往高達上千人，乘客頓失安全保障。政府若只有罰鍰一招，後續問題肯定層出不窮。

賀陳旦指出，全世界都面臨白牌車問題，數位時代不太可能只用取締，國內白牌車的地下服務行之有年，地方執法礙於某些地區、族群困擾，眼前最重要的是擴大推動多元化計程車，根據試辦情形，可輔導更多白牌車納入系統。

此外，洪慈庸也爆料，中國「滴滴打車」將進軍台灣市場。賀陳旦坦言，中國業者確有接觸台灣市場，但仍在初步階段，也未與政府部門接觸；而若以中資來台，現行兩岸人民關係條例嚴審資金來源、經營項目等，不會那麼容易。