中秋節 國道取消20公里優惠

2017-10-03

〔記者陳宜加／台北報導〕今年中秋節沒有連假，但交通部考量旅遊車潮，仍比照連續假期，取消國道廿公里免費措施。立委昨日建議，連假的國道優惠應以日間離峰時段免收費，取代夜間免費；交通部長賀陳旦表示，願意考慮。

立委建議連假國道日間離峰免費 交長願考慮

交通部高公局指出，明天中秋節，考量僅有一天假期，以短程旅遊為主，因此取消原本廿公里優惠，統一採單一費率收費，請短程用路人盡量使用地區道路。緊接著的國慶日四天連假，國道則實施夜間免收費，再加碼白天離峰七折收費優惠，另外，國道客運八十六條路線提供平均八五折優惠票價，也結合轉乘市區公車一段票優惠。

立委鄭運鵬昨於立院質詢指出，國道在國慶連假首次試辦日間離峰時間通行費七折，應會讓民眾有感，有助分流；基於賀陳部長兩大原則為不應鼓勵夜間疲勞駕駛、道路使用者付費，建議下次連假應可試辦日間離峰時段分流免費，取代目前深夜免費，深夜改收費，說服民眾日間上國道會有更大價差。

立委籲連假優惠應常態化、制度化

立委李昆澤也認為，交通部祭出國道、客運與轉乘優惠等疏運措施，應常態化、制度化，而非僅於連假實施。

賀陳旦則強調，免費若被視為照顧、常態化，恐失去政府對安全的堅持；也要考慮日間或夜間提供折扣，反而可能導致更多車流、公共運輸使用率降低，離峰折扣等是否要常態化，仍須觀察整體國道運能是否增加，公共運輸有無相對改善，再做整體評估。

觀光客減 交長︰8月中客有復甦

此外，截至今年八月，今年來台旅客較去年同期減少廿萬餘人次，賀陳旦昨說，觀光不能僅以人數衡量，過去中客占來台旅客兩成，且多為八天七夜的團客產品，這種單一的觀光型態，對產業發展並不好。

他表示，今年八月中客已有復甦，代表台灣安全、觀光品牌化。下半年針對新南向國家也有許多努力，如菲律賓免簽，今年還是很有機會，來台旅客目標至少不比去年少。