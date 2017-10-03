統派街頭打學生 柯昨首度道歉

2017-10-03

〔記者郭安家、鍾泓良、王冠仁／台北報導〕台北市長柯文哲昨赴市議會為「中國新歌聲」台大演唱會流血事件做專案報告，事隔八天，柯首度為統派在街頭打學生事件道歉；但對北市文化局協辦活動，柯仍說「根據ＳＯＰ，我不認為有什麼疏失」，無法接受被指責為「共匪同路人」。

柯文哲強調︰台灣沒有打人的自由

根據北市府報告，當天上午十一點，文化局已建議上海主辦方取消演出，但未獲採納，下午兩點文化局長鍾永豐、台大主秘與上海方再協商，台大基於「維護學生安全與校園秩序」考量，正式提出停止使用場地的要求，仍未獲採納，直到四點廿分陳抗團體衝進會場，廿分鐘後，上海方才宣布結束活動。

對於協辦活動出現矮化台大的文宣，柯文哲指出，東西進台灣，可以改的，市府都有做，但管不到中國網站的資料；外界討論中國網站顯示活動地點為「台北市台灣大學田徑場」，就攻擊文化局或柯文哲變成共匪同路人、配合統戰，這種指責無法接受。

議員質疑中共高官形同病毒滲透

但柯文哲也強調，「台灣有言論自由，但沒有打人的自由」，打人就是不對，此次有九人涉及打人，都已移交地檢署偵辦。柯並表示，願對「台北街頭發生打架事件」道歉，北市府做不好的地方，也會改進。

柯︰這病毒是內政部放進來的

議員顏若芳另質疑，為何柯文哲事先不知上海市台辦主任李文輝至演唱會「督軍」，文化局長則是當天才知道。顏並諷刺指出，「你說他（中共）是細菌，我說是病毒」，質疑中共高官形同病毒滲透，未料，柯隨即回稱，「這病毒也是內政部放進來的。」隔空再嗆中央。

移民署受訪指出，李文輝等人是於九月一日申請來台交流，也有行程排定參加「中國新歌聲」活動。此案是由陸委會、文化部、教育部與內政部等聯合審查核准在案。