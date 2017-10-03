台大不再出借場地 波及全國學童盃足球賽

2017-10-03

〔記者林曉雲、林岳甫／台北報導〕台大出借田徑場給中國選秀商演節目，造成台大學生被毆流血事件，台大校方決定不再外借運動場；但立委黃國書昨在立法院質詢時表示，足球協會主辦的全國學童盃足球錦標賽中區預賽，原本前日要在台大竹北校區練習場開踢，台大卻在比賽前一晚臨時通知無法出借場地，台大不當出借場地給中國商演活動是該檢討，卻使得孩童練球遭「流彈波及」、太無辜了。

台大在比賽前一晚 臨時通知無法出借場地

黃國書表示，今年學童盃足球賽，中區預賽原本都在台大練習場舉辦，但因台大臨時決定不出借場地，只好改至台中朝馬足球場。台大校方則表示，不再出借運動場地是校方決定的原則。

學童盃是國小小朋友專屬的全國性大賽，每屆幾乎都吸引逾三百隊參賽；台大在開賽前一晚才臨時告知場地無法出借，害得主辦單位足球協會急忙在官方網站公告延賽消息，所幸現已找到比賽場地，不讓學生失望而歸。

足協秘書長陳威任昨表示，可理解台大此時做法，如今造成參賽球隊的不便，足協只能感到抱歉，一定會盡力將賽事安排妥當，絕對不會讓小朋友整年的辛苦練習白費。

民進黨立委吳思瑤昨則質詢指出，台大自籌款每年租金收入預算僅編四百萬元，但出借給中國選秀節目就可收六十五萬，過去曾有學生爆料，只要辦理場地租借有盈餘，相關人員就可領到績效獎金，台大是國立大學，為何可用台大空間營利，還獎勵人員？潘文忠表示，如果學校有本末倒置的租借原則，都應檢討，台大預定今天會公布此事件調查報告。

台大預定今天公布此事件調查報告

立委也針對立委高金素梅「關切」台大的案外案，而罕見地質詢教育部陳姓國會聯絡人。陳姓聯絡人答詢表示，立委高金素梅的主任打電話給他，詢問有關台大同意出借場地卻又反悔一事，他本於職責，致電台大國會聯絡人，台大尚未回覆前，委員辦公室又再次詢問，因此他也再次詢問台大；他為此寫檢討報告是應該的，也對造成部次長困擾致歉。

立委高金素梅昨也到教委會質詢指出，她原本不想質詢，但因有立委質詢與她有關，她有必要說明，她本人從未打電話給教育部或台大，她的助理是打過兩通電話給教育部聯絡人，台大回覆過一通電話；她強調，如果要「施壓」，為何不直接打給部長？外界指控因為她施壓，台大就改變所有方向，這太「沉重」了。