香精調和葡萄酒 銷賣場暴賺5倍／合法酒廠「平和光」製私劣酒

2017-10-03

〔記者歐素美／台中報導〕台中市合法酒廠「平和光酒品股份有限公司」為牟暴利，竟以酒精、糖精、香精及水調和生產製造「卡碧888經典紅葡萄酒」、「卡碧1314白葡萄酒」、「果寶蔓越莓紅酒」等三種私劣酒，假冒釀造酒，再以成本的四至六倍價格販售，流入知名連鎖商場。業者使用的香精等是否危害人體，仍有待檢驗，警方呼籲民眾千萬不要購買。

是否危害人體待檢驗

警政署保安警察第三總隊去年八月在台中市太平區查獲彰化的岱山酒廠，以調和式製造威士忌、葡萄、米酒及高粱等私劣酒，向上追查發現其葡萄酒酒精原料來自「平和光酒品股份有限公司」。

保三總隊經跟監一年多，今年九月廿八日會同財政部國庫署、中區國稅局豐原分局及台中市、基隆市、彰化縣、南投縣等財政單位，到平和光位於豐原區的酒廠及神岡區大富路店面、中山路倉庫等處，查扣約六十噸私劣酒，包括劣酒約五十萬公升、成品酒近八千公升。還有不明酒精、香精、著色劑、酒品調製配方記事本、酒品標籤，並逮捕林姓主嫌（四十九歲）、其太太詹女（四十八歲）及員工等共十人，依詐欺、標示不實之農工商罪及菸酒管理法移送，目前主嫌夫婦已被羈押 。

保三總隊表示，林嫌家裡原是合法酒廠，但釀造酒製程至少需三星期，利用香精等調和只要一個晚上，且成本不到三十元，每瓶卻可賣到一百二十至一百八十元，林嫌接掌家族企業後為牟暴利，便在髒亂的場所製造私劣酒。為逃避追查，製成的私劣酒運送到神岡等倉庫藏放。

由於平和光產製三款私劣酒已流入市面，專案小組除依據查扣的出貨單及林嫌供述積極追查，並已通知國庫署進行下架等後續處理。

中秋節近了，酒的需求量大，保三總隊呼籲民眾在購買酒品時應詳細檢視其成分及製造商，避免購買來路不明及價格低廉的黑心酒品，以免危害健康。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆