戴資穎、鋒砲當選十大傑青

2017-10-03

〔記者邱燕玲／台北報導〕第五十五屆十大傑出青年當選名單昨出爐，共有羽球國手戴資穎、「永遠的第四棒」陳金鋒，以及自閉症患者鍾華瑄等十一人當選。自閉症藝術家鍾華瑄說，自閉症不等於天才，只是她花在自己有興趣事物上的時間更多。

出席記者會的戴資穎表示，她從國小三年級開始打羽球 ，至今十五年，覺得滿不容易的，但期許自己更努力加油，要用體育實力讓台灣揚名國際。陳金鋒因人在日本而未出席。

經常義賣畫作提供自閉症兒童藝術教育資源的藝術家鍾華瑄，則呼籲自閉症患者不要灰心，「很多人會幫助你們，不須隱藏自己，覺得被歧視、排擠」，只是自閉症患者與一般人都要互相包容對方。

評審主委、立法院長蘇嘉全指出 ，戴資穎是很棒的國際級選手，為了世大運，留在台灣打拚，陳金鋒則是台灣首位登上美國職棒大聯盟好手，經評審多次討論與投票，實在難分軒輊，因此決定兩人共同獲選。

十傑名單如下：曾祥非（台北醫大大腦與意識研究中心副教授）、楊勝凱（啟英高中餐飲管理科老師）、林之晨（AppWorks創辦合夥人）、趙子凡（台北榮總心臟內科醫師）、王嘉勳（台灣原住民部落振興文教基金會執行長）、戴資穎（羽球國手）、陳金鋒（富邦悍將棒球隊副領隊）、鍾華瑄（微型藝術駐村藝術家）、黃麟傑（調查局南區機動工作站調查官）、謝瑞裕（豐滿生技董事長）、楊右任（「舊鞋．救命」活動理事長）。