「生理時鐘」獲諾獎 開啟治療新領域

2017-10-03

〔記者吳亮儀／台北報導〕諾貝爾獎先公布生醫獎，美國學者研究生理時鐘機制而獲獎；中研院分子生物研究所特聘研究員簡正鼎說明，獲獎者證實了特定的「時鐘基因」影響了生物的生理週期，未來若要做藥改善生理時鐘或治療相關疾病，就能更精準地對症下藥。

簡正鼎說，Period（per）是一種可以轉譯PER蛋白的基因，它影響了生物生理週期，被暱稱做「時鐘基因」，之前就被證實在果蠅和老鼠身上，如今人類也被證實確實會受影響。

簡正鼎說，這基因和蛋白的穩定很重要，突變或不穩定都會影響生物的生理週期，例如之前有研究發現，果蠅的時鐘基因缺損會打亂牠的醒睡週期規律性，讓果蠅很難從睡夢中清醒。

簡正鼎說，若基因突變，也會讓人的生理週期有變化，例如有些人只要睡四個小時就夠了，或是非常早睡且早起，這些人的時鐘基因就和別人的不太一樣。

簡正鼎說，確定這些基因和蛋白的機轉後，未來若要研發藥物改善生理時鐘或治病，就能更準確地對症下藥。

新光醫院睡眠中心主任林嘉謨說，人的生理時鐘是天生的，會決定適不適合做日夜輪班的工作，有些人調整時差很快、有些人則慢、且容易失眠，基因就已決定。而若生理時鐘調節不好、易失眠，久而久之會有交感神經失調、免疫力下降等困擾，就容易感冒、染疱疹等各種疾病。

林嘉謨說，這研究主要是針對基因對生物的生理時鐘影響，但其實生理時鐘還有褪黑激素等內分泌的影響，若要針對基因做標靶藥物也很困難，短期恐還難有具體成果。