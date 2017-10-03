資安疑慮 晶片身分證不納生物特徵／內政部：廣納專家學者意見 不會貿然推動

2017-10-03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部正研擬推動晶片身分證（eID），學者、專家質疑恐有資安外洩疑慮。內政部昨對此強調，會遵守隱私保障、資訊安全及自主原則，不會貿然推動晶片身分證，目前尚在研擬階段，「原則上不將生物特徵資訊納入晶片身分證」。

規劃納入自然人憑證功能

內政部表示，因近年發現人貌失真，及偽造身分證技術日益精進，對民眾身分財產安全威脅嚴重，才會有換發身分證計畫的構想；此外，考量民眾在網路申辦各項服務的需求日增，規劃納入自然人憑證功能。換晶片身分證是為保障民眾權益及強化便民服務，身分證目的是身分識別，民眾申辦服務時，各機關透過晶片證在臨櫃或網路上確認其身分，就可提供服務，並非「為換而換」，未來將更廣納專家學者意見。

不會整合勞健保等非業管資料

關於晶片卡「資料庫龐大」、「一用十年而被駭風險提高」等疑慮，內政部則說，一般臨櫃申辦業務只要由卡面就可確認民眾身分，晶片也具有辨識偽卡功能，無須隨時與戶政資料庫連線驗證。且民眾如使用自然人憑證功能，是利用現行內政部憑證機制，戶政資料庫只有個人基本資料及戶籍資料，並沒有所有健康、勞保或使用身分認證紀錄的其他資料，內政部不會整合非業管資料，且各單位對個人資料的蒐集利用，都受個資法規範。

內政部強調，會在充分考量資安前提下才推動晶片身分證，戶政系統是國家關鍵基礎設施，政府對於資安及個資的防護，更是以最高資安等級辦理，招標也已篩濾外包廠商有無中資背景。

對於個資外洩疑慮，內政部說，身分證晶片儲存資料，就如同現在紙本卡面的資料，並加入自然人憑證。而如同紙本身分證須經過當事人同意交付，晶片證讀取資料也須經當事人同意，不會引發個資外洩問題。

內政部強調，原則上不會將指紋、虹膜生物特徵的資訊納入晶片身分證，以保障人民隱私權，也將透過法律規範化解各界疑慮。