千萬中獎發票 5張買飲料

2017-10-03

〔記者吳佳蓉／台北報導〕是你嗎？財政部昨公布7-8月統一發票中獎清冊，共開出11張千萬特別獎中獎發票，及13張兩百萬特獎發票。千萬中獎發票中，高達5張消費金額在百元以下，且全是購買飲品中獎，金額最小一張為屏東縣屏東市建國路「全紅紅茶」開出的20元紅茶發票。

本期11張千萬中獎發票中，共有10張消費品項為飲品及食品，之中飲品發票占了一半，消費金額最低20元、最高88元。包括「全紅紅茶」20元紅茶發票，台南市永康區永二街「紅茶幫」25元冬瓜紅茶XL杯發票，全家北市大安通和店32元冷泡茶冷萃綠茶發票，全家新北永和得和店開出的45元蘋果紅茶發票，以及高雄市岡山區大仁北路「康鄰生鮮百貨」88元全國鮮奶發票。

13張兩百萬元特獎部分，金額最小為台北市大安區和平東路一段169號統一超商開出的20元純喫茶無糖綠茶發票，以及萊爾富苗栗三義鄉苗義店開出的20元茶裏王日式綠茶發票。

中獎發票自10月6日起即可領獎，期限至明年1月5日。此外，要提醒，5-6月期千萬中獎發票至今仍有2張未領，分別為台北市文山區羅斯福路六段全國加油站（景美）開出的1千元92無鉛汽油發票，以及全家新北中和福順店開出的148元食品發票，兌領期限至11月6日。