衣國男獲資助11年 來台淚擁台灣媽

2017-10-03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台灣媽媽是上帝派來的天使，沒有她，我不會站在這裡！」

中秋團圓佳節前夕，非洲衣索比亞的青年丹尼爾2日在家扶基金會安排下，與素未謀面、認養他11年的「台灣媽媽」邱月美見面，兩人激動相擁而泣。

苦讀成為高中老師

生長在衣索比亞貧民區的丹尼爾，自幼失怙，靠母親做清潔工扶養三姊弟，家境窮困加上衣索比亞長年乾旱饑荒，三餐常無以為繼，更遑論上學。來自台灣的家扶國外認養人邱月美改變了丹尼爾的一生。

56歲的邱月美當年每個月付700元的認養費用，耶誕節及復活節再加送禮金，讓丹尼爾一家人得以添購新衣，甚至買了一部很小的電視機、看見不同的世界。丹尼爾的母親在他16歲時過世，靠著邱月美的資助，丹尼爾一路苦讀到大學，現在的他是高中數學老師，在沙烏地阿拉伯的學校服務。

丹尼爾在大學自立後，家扶的認養即中止，事隔10餘年，如今35歲的丹尼爾回想之所以能自力更生，「台灣媽媽」一路扶持的意義非凡，於是聯繫基金會，希望當面向「台灣媽媽」致謝。

丹尼爾來台，還帶著陪伴他近20年的英文字典，「因為這本字典是高中時用『台灣媽媽』的資助金購買，我幾乎到哪都帶著字典，除學習外，看到字典就像看到『台灣媽媽』的愛」。

滿懷期待的丹尼爾昨日終於跟「台灣媽媽」相認，基金會還安排「認人」橋段；有3名認養人戴上面具，丹尼爾詢問已往跟「台灣媽媽」書信往來內容，他從3人的回應中，認出邱月美。

邱月美拿下面具時淚流滿面，激動地擁抱這個既陌生又熟悉的兒子，丹尼爾也激動地久久不語。他幫邱月美披上衣索比亞傳統披肩並贈與香水，象徵他的回饋與感恩。

丹尼爾是邱月美認養的第一個家扶兒，得知丹尼爾要找她，十分激動。邱月美當認養人已有21年，她說，一度因家中變故，經濟壓力沉重，但很慶幸沒有中斷認養行為；看到丹尼爾因她的資助能受教育甚至改變人生，真覺得自己做對了。

家扶基金會董事長趙犁民說，家扶推動國外認養30年，已有6萬8千餘名國外兒童獲認養，丹尼爾是首位來台尋找台灣認養人的國外自立青年。