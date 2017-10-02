公費流感疫苗開打 接種對象擴大

2017-10-02

記者林惠琴／台北報導

公費流感疫苗昨日開打，衛福部長陳時中、疾管署長周志浩帶頭示範接種，疾管署宣布，今年與去年一樣採購600萬劑，涵蓋率達25%，並新增納入6個月內嬰兒的父母、幼兒園教保服務人員及托育機構專業人員，且幼兒劑型再加碼，符合資格民眾可多加利用，以提高防護力。

疾管署副署長羅一鈞表示，去年幼兒劑型採購30萬劑，後來須將成人劑型折半供應，因此今年加碼採購達38萬劑，較去年增近3成，家長可儘速帶小孩接種，另分析上個流感季各年齡層公費流感疫苗接種率，50至64歲成人的接種率最低，僅約2成，今年將加強宣導。

今年公費流感疫苗施打對象除了滿6個月以上至18歲青少年、50歲以上成人、具有潛在疾病者含高風險慢性病患、身體質量指數30（含）以上、罕見疾病患者及重大傷病患者，以及孕婦、機構對象、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜業及動物防疫相關人員外，再增6個月內嬰兒的父母、幼兒園教保服務人員及托育機構專業人員。

疾管署防疫醫師黃婉婷說明，接種流感疫苗後，施打部位可能會在12小時內出現紅腫熱痛的情形，但症狀通常不會超過一天，另有少部分會發燒，首次接種族群風險較高，但只要多喝水、休息就可痊癒。

疾管署提醒，接種疫苗後需一段時間才會產生保護力，因此建議民眾從10月起儘早接種疫苗，可至疾管署網站（https://antiflu.cdc.gov.tw/），查詢住家附近方便接種的地點，若學生在校園集中接種不需支付任何費用，其餘符合條件者到院所接種，則須支付掛號費等費用。