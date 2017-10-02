遊花東租電動機車 即日起享補助

2017-10-02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕為鼓勵遊客到旅遊景點租賃電動機車，觀光局過去在地形封閉的小琉球、金門澎湖等離島地區實施租賃補助方案，成效不錯，因此觀光局自昨日起擴大補助方案，第一步先從遊客數量多、推動低碳旅遊的花東地區著手，估明年將增加8百萬經費支出，若有顯著成效再擴大到西部重點風景區。

離島實施成效佳

觀光局業務組科長王智益表示，自103年底開始在澎湖、綠島、小琉球及金馬等離島地區，鼓勵遊客優先租賃電動機車，每輛每日最高補助1百元，遊客租賃前先訂契約、填寫補助租賃電動機車領據等才能直接折抵。澎湖104年度僅申請1萬多塊補助，105年度就成長到6萬多元，小琉球去年更申請到1百多萬元，是各個離島中成效最好的。

每車每日補助百元

王智益表示，由於計畫成功，原本今年要將補助金額砍半，改為補助50元，明年回歸市場機制，但是考量到配合中央政策，一方面也希望能維持花東的遊憩品質，因此決定維持1百元的補助金額，更擴大到花東地區辦理。

花東縱谷國家風景區管理處處長洪東濤表示，花東地域廣，目前花東電動機車租賃業者主要集中在市區，風景區內的電動機車租賃業者不到10家，遊客大多在景點周邊騎乘，倒是在經濟部及環保署的補助購買電動機車政策下，騎電動機車的居民比遊客還要多。

大鵬灣國家風景區管理處處長許主龍表示，小琉球今年截至7月，共出租8792輛次，較去年同期3725輛次成長約58%，顯示遊客和當地民眾接受度都很高。

許主龍分析，小琉球面積小，電動機車充飽電就能環島一到兩圈，加上島上設有5座電池交換站，對使用者相當友善；相對的，花東地大，屬開放性地形，若無足夠的電池交換站，很難提升遊客使用意願。