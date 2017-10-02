農地農用、特定耕作 明年可獲綠色給付

2017-10-02

〔記者林彥彤／台北報導〕農委會日前公佈最新農地調查，實際生產糧食的農地有68萬2000多公頃，但我國農業在國內生產總值（GDP）表現僅占比重1.8%。農委會副主委陳吉仲昨表示，包含生態、環境和文化貢獻，農業總產值加起來甚至超越石化產業，為鼓勵更多農地能落實農用，明年1月1日起實施「對地綠色環境給付」新制，一是農地有農用將提供獎勵金、二是選擇特定耕作方式、有機種植等，再多領一筆獎勵金，要把農業產值找回來。

然而農業就算有地卻仍面臨缺工問題，科技部長陳良基昨強調，要靠科技協助改善農業人力問題、提升農業效率，科技部將積極開發新技術，盼先解決3個重要問題，分別是以智慧機械提供重複農作物的必要體能協助、開發環境及作物監測管理系統以及提升農、漁、牧產品的保鮮技術。

陳吉仲指出，去年我國農業產值為5138億元，雖較前年增2.6%，但農業GDP占國內總GDP比重仍僅有1.8%，這是因為此數字只算農作物的產值，若計算包含生態、環境、文化的貢獻，產值絕對遠遠超過石化產值4%，預計可高達7%至8%。他強調，這也是為什麼農委會要先力保現有農地，保地後下一步則要獎勵農用。

祭出獎勵金 水稻田先行

農委會農糧署副署長莊老達說明，對地綠色環境給付政策就是獎勵農用，也就是以堆疊給付方式，如農地有農用就先給一筆獎勵金、之後有選擇農委會獎勵的作物種植、或選擇農委會限定的耕作方式、有機種植等，就可再領一至多項獎勵金。

莊老達說，此計畫的中程目標是設定4年，優先以水稻田辦理實施，期間也會持續動態盤點農地，預計4年後銜接國土計畫法，藉由獎勵讓農地所有者看到農業的真正產值，落實農地農用。

針對科技協助農業的部份，陳吉仲舉例，現在消費者買的農產品上都有QR code可以溯源，未來希望擴大QR code功能，讓消費者不僅可以溯源牧場，還可以看到細部的生產履歷，如農藥使用多少？養殖多久？這就需要科技的協助。