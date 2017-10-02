國道客運轉乘優惠 明年擴及軌道

2017-10-02

〔記者陳宜加／台北報導〕國慶日連續假期將至，交通部首度試辦國道客運轉乘市區公車優惠，可享基本里程或一段票免費。據了解，交通部長賀陳旦更指示，明年起優惠將擴大至軌道轉乘客運，可望比照台北市現行做法擴及全國，吸引更多人搭乘公共運輸系統。

參考北捷轉乘公車優惠

今年國慶有4天連假，出遊、返鄉人潮預期將攀高峰，交通部公路總局祭出國道客運優惠，86條路線提供平均85折優惠票價；且考量國慶連假與中秋節相隔僅兩天，優惠實施日期將從10月3日起至10月10日。

今年優惠首度結合市區公車，除了台北市、新北市、桃園市與南投縣未參與，搭乘客運轉乘地方客運或公車，使用電子票證再享基本里程8公里或一段票免費，試算可省12元，以基本里程計，轉乘公路客運僅需21元。

不僅如此，賀陳旦今將赴立法院進行交通部業務報告，明年預計再進一步擴大轉乘優惠。賀陳旦希望轉乘優惠不限於公路間，指示擴及軌道運輸轉乘公路客運。

交通部路政司昨表示，明年除於連假期間持續推動國道客運搭乘、轉乘市區公車優惠，也將試辦軌道轉乘客運優惠，但相關細節均仍待評估。

公路總局長陳彥伯表示，台北市已有軌道轉乘客運優惠經驗，確實發揮吸引民眾搭乘公共運輸的效果，因此希望推廣至全國，但因預算有限，目前預計以新興軌道運輸系統為優先補助對象，各地方政府也可以提出需求，並不會針對特定縣市或路線。

地方可提需求 交部補助

陳彥伯指出，具體措施仍待研議，各縣市若為整合地方公共運輸、提升民眾搭乘率，可以提出相關構想，軌道運輸系統相互搭配公路客運、市區公車，讓民眾更愛用公共運輸，交通部均願給予轉乘客運補助。

此外，考量連假期間部分國人可能出國旅遊，預期往返桃園機場的國道將湧現車潮，高公局呼籲民眾善用公共運輸，以免因大量車潮耽誤行程而影響遊興。