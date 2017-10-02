盼讓家鄉更美好… 身障藥師 義診鋪路30餘載

2017-10-02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉藥師羅重盛自幼罹患小兒麻痺，但他不被肢體障礙束縛，發揮人脈資源，卅五年前起推動義診，廿一年來義務鋪補道路坑洞，十四年前起辦理寒冬送暖，竭盡所能地服務人群、關懷弱勢；他不為名利，只盼拋磚引玉，讓家鄉更美好。

捐款募物資 送暖邊緣戶

六十歲的羅重盛因小兒麻痺而中度肢障，雖先天不良於行，但他樂觀進取、積極面對人生，苦讀考取藥師後返鄉執業，他有感於家鄉有許多窮苦人，不僅經常免費施藥，因工作緣故，常與醫界接觸，推動南庄鄉內義診服務。

十四年前起，他也整合義診服務，於農曆年前辦理寒冬送暖，尤其他多年來發放的物資，不是自掏腰包購買，就是社會善心人士贊助，除自身捐款贊助，也運用人脈募集物資，愛心不曾間斷。寒冬送暖的物資發放對象，包括低收入戶、中低收入戶及無法申請補助的邊緣戶，現約有一百六十戶，戶數每年都增加。

鋪路則又是另一個故事，羅重盛十七歲時，走在鄉內崎嶇不平的碎石路不慎跌倒，他當時就立志，將來如有能力，要給社會大眾平整的道路，「不要再有人走路或騎車跌跤！」

他從八十五年起義務鋪路補洞，不但自掏腰包購買瀝青、礫石等，並號召義工修補路面，南庄鄉公所感謝他的善行義舉，後來主動提供瀝青、礫石，不捨讓羅重盛繼續自費。

每逢大雨沖刷後，路面出現坑洞，羅重盛一發現新坑洞就趕緊修補路面，除家人外，也有許多人受他感召，紛紛主動加入鋪路行列；廿三年來，從三灣到南庄間的幹道支線，幾乎都留下他們的善心足跡。

不為名利 只盼拋磚引玉

起初有人認為他這麼熱心，「是要選舉嗎？」但羅重盛微笑以對，用行動證明，只是希望家鄉能夠更美好。

「沒有家人及社會善心的支持，我一個人無法達成。」羅重盛說，尤其他常接獲外縣市熱心民眾贊助，甚至有八旬長者表達贊助寒冬送暖的意願，更讓他堅信「走對了路」，會讓愛心繼續傳遞下去。