雙腳窮遊世界 一路貴人相助 報答救命餐 繞路赴芬蘭

2017-10-02

〔記者張安蕎／新北報導〕「為愛而窮遊世界」的暖男王芮緹，九月十六日抵達芬蘭凱米市時，不幸又被竊賊盯上，護照及微薄的錢財全數失竊，但他以雙腳及自行車橫越歐亞大陸的事蹟已登上當地媒體版面，成為芬蘭當地爆紅人物，愛心援助也源源不絕。

王芮緹壯遊遭竊 登芬蘭媒體

王芮緹說，他僅短暫離開兩分鐘而已，自行車及車上的包包就全被偷走，全身只剩下一支手機，因適逢週末，芬蘭的警察局不上班，正愁苦無助時，一位圖書館老闆主動關切，並鼓勵他不要放棄，奇蹟就此發生。

他為了重新申辦護照，必須折返七八○公里遠的芬蘭首都赫爾辛基，幸好有好心民眾讓他搭便車，當他正苦惱籌錢時，有人告知他，「你上了我們媒體Yle、Iltalehti的新聞頭條了！」

當地民眾關注 紛紛慷慨解囊

原來，好心的圖書館老闆在網路上幫他發聲，尋求各界協助這位來自台灣的勇敢男子，當地媒體報導後，引起芬蘭民眾關注，認為外國旅客遭竊已損及國家形象，最後在警民合力協尋下，順利找回自行車，雖然車上財物沒找回，但僅三天時間，芬蘭當地民眾慷慨解囊，他又獲得相關物資配備，心情起伏有如坐雲霄飛車！他說，「這讓我感動不已，在寒冷的芬蘭，突然覺得再也不冷了！」

王芮緹會到芬蘭，原來背後還有充滿洋蔥的感人故事，他在俄羅斯因身心疲憊，曾昏倒街頭，被一位酒吧老闆娘發現，免費請他飽餐一頓，他在閒談中發現老闆娘是單親媽媽，因不忍告知年幼兒子，爸爸已意外喪命的消息，每年耶誕節時，老闆娘會以老公委託耶誕老人的名義，送禮物給孩子，讓孩子以為爸爸仍在遠地工作。

為報答這頓「救命餐點」，王芮緹決定繞遠路到芬蘭，他在九月廿九日抵達芬蘭的耶誕老人村，拍照並寫明信片給老闆娘的孩子，讓他知道「真的有耶誕老人！你的爸爸很愛你！」讓俄羅斯老闆娘感動不已。

一年多旅程 五百多人伸援手

儘管旅途一波三折，王芮緹仍堅持不放棄的精神，因此感動許多在旅途中相遇的陌生人，紛紛給他糧食、裝備、借住等援助，在芬蘭更有教會發動小額募款來幫助他，他統計一年多來已有五百多人伸出溫暖的友誼之手。

他說，最難忘的是伊斯蘭教國家哈薩克的熱情，沿途聽到許多加油聲，常有人把他「撿」回家，並call整條街的人來看他，彼此靠著Google翻譯溝通，傾聽他旅行發生的故事。

王芮緹說，或許有人認為他這種旅行是自虐，但他認為，旅行的「行」字就是修行，沒有苦盡甘來的旅行，只能稱做旅遊，計畫完善的旅遊不但花錢，也失去了機遇和人情溫暖，「我不適合成為那樣的旅人。」