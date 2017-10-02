烏克蘭發明展 我27金6特別獎排名第二

2017-10-02

〔記者楊綿傑／台北報導〕二○一七年烏克蘭國際發明展昨公布成績，台灣參展團本次以廿七面金牌、廿面銀牌、三面銅牌及六座特別獎，總成績在廿七國中排名第二，展現我國發明實力。其中年逾六十歲的雲科大博士生李正忠是此次大會最高齡參賽者，最後更以為了保護五歲孫子視力、研發用來舒緩用眼過度的「眼睛訓練裝置」，一舉奪得金牌。

為愛孫發明護眼裝置 60歲博士生奪金

李正忠從事製造測量視力設備相關行業多年，他活到老學到老，不只重回校園，還參加發明展。李正忠說，看五歲孫子成天抱著手機看，擔心視力受影響，因此發明眼睛訓練裝置，一下看遠、一下看近，迫使眼部肌肉運動，避免近視或老花。

得到金牌及特別獎的作品包括，高雄榮總重症醫學中心主任黃偉春研發的「快速心電圖檢測裝置」，非醫護人員也可正確量測心電圖。而高雄第一科大創新創業教育中心師生創作的「子宮頸檢測器」，結合APP引導女性自行採樣，並可將數據傳至醫生端進行診斷。

中華大學資工系學生設計「防寶寶趴睡感應器」，利用陀螺儀感測水平，避免嬰兒因趴睡窒息。吳鳳科大機械系師生研發的「時尚藍牙隨身擴音機」，內建高效擴音電路使聲音不失真。成大育成中心所輔導的睡眠撲滿SleepBank，以特殊晶片進行共振促進睡眠。大愛感恩科技的「廢棄毛毯再製毛毯」，則體現循環經濟概念。