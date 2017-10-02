文白比降為35到45％ 教部：絕無黑箱

2017-10-02

〔記者黃以敬／台北報導〕預定一○八年上路的十二年國教國語文領綱日前傳出「雙重違法」爭議，教育部課審會九月二十三日確認「文言文比例調降為卅五％到四十五％」；教育部今日將於立法院進行課綱爭議專案報告，教育部官員指出，二十三日課審大會會議紀錄將於十月十五日會議再確認後公佈，絕無「黑箱」作業。

分組提案上限30％為「原案」

至於部分支持文言文高比例人士主張，課審會十日表決未過，就應回歸採用國教院提出的「文言文五十五％」案；但教育部昨強調，十日會議的討論及審議表決都是針對普高分組會通過的「文言文三十％」案及相關修正動議，依法「原案」應是指「三十％」案，二十三日課審會則是再審議及確認修正為「卅五％到四十五％」，一切依法。

目前文言文及文化基本教材佔比高達六十五％。馬政府一度提出國教院版本訂上限五十五％，但基於年輕學子學習需求，今年課審會普通高中分組審議否決該案，改提案上限卅％。

課審會十日審議分組會三十％案及委員所提修正案，表決均未過半，未料，教育部就徑自「宣布通過」五十五％案，引發外界質疑有違反高級中等教育法及課審會運作辦法的「雙重違法」。課審會因而於二十三日再確認「五十五％不是課審大會決議」，並再表決定調為「卅五％到四十五％」。

課審大會會議紀錄15日公布

教育部國教署長邱乾國昨強調，九月二十三日課審大會會議紀錄，將等十月十五日第九次會議確認後，就會依程序盡快公布。