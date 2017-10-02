台大原本不借場地 高金素梅坦承「關切」非施壓／教部：收到立委「關切」轉達 台大：盼政治力別再介入

2017-10-02

〔記者陳鈺馥、郭安家、黃以敬／台北報導〕台大出借田徑場予中國選秀商演節目引發統戰爭議，據台大調查報告，體育室原本反悔不想出借，但無盟立委高金素梅辦公室主任透過教育部國會聯絡組「轉知關切」，校方人員感受壓力，最後校方才同意出借場地。高金素梅昨在臉書回應，因她應邀要出席活動且有票已送朋友，是因有上海朋友通知她，台大可能取消場地核准，因此她交代助理向台大查詢確認是否取消，但外界「說施壓太沉重！」

教育部昨則說明，教育部國會組人員當天是依程序轉達立委的「關切」，而向台大詢問並回報立委，未介入台大出借場地一事；教育部並強調，未來會要求所有學校，出借場地絕對不能影響學生上課學習，是最基本底線與原則，也已要求台大提出說明。台大學生團體則強調，立委透過教育部「關切」相關事實都已呈現，希望此事真相大白後，未來不要再有政治力或外力介入台大的場地租借。

文化局無權取消活動 挨批矮化

此外，「中國新歌聲」台大演唱會引發流血暴力，台北市長柯文哲今將赴台北市議會針對「台大事件」專案報告。而據報告內容顯示，當天北市文化局及台大於上、下午確實兩度建議上海方取消活動，但上海方根本「不甩」北市府；直到衝突發生，才由上海方宣布結束活動。

台北市議員許家蓓質疑，中國商業節目於北市校園舉辦，市府幾乎無決定權取消，這不是矮化，什麼才叫矮化？

對於未來策進作為，市府於報告中表示，將協助主辦或承辦單位確實依活動舞台的建管、消防、勞動等規定辦理；另，強化校園聯繫機制，有關警方進入校園執法所涉學校自治問題，及校園遇有陳抗預警、情資時，將與學校積極協調與支援應變，並建議警政署與教育部研訂相關機制。

「反一中連線青年團」昨則發新聞稿指出，最荒謬是文化局官員與上海方透過微信聯繫協辦事宜，今年父親節，接到另一活動主辦單位中國夢響強音公司人員的一封微信，就開始準備協辦的工作？一切濫觴就是台北、上海雙城論壇合作備忘錄，呼籲柯市長應停辦前市長郝龍斌開啟的雙城論壇，拒絕中共統戰。

文化局說明，文化局是提供找歌手交流、行銷宣傳等協助，主辦方出錢，協辦單位沒權力說停辦，不是被矮化，台大才有權停辦。