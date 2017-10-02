台大校長遴選 楊泮池仍獲推薦／傳科技部長陳良基、中研院副院長周美吟都在名單內

2017-10-02

〔記者黃以敬、林曉雲／台北報導〕台大前校長楊泮池因涉及台大教授郭明良學術倫理案、為展現自清而決定不續任校長，台大新校長遴選將於今天截止收件；包括科技部長陳良基、中研院副院長周美吟、前副院長王汎森都傳出在被推薦名單內，台大校內則有推舉代理校長張慶瑞、文學院院長陳弱水及現任台大人社院院長管中閔等人參選。

今截止收件 明年一月選出新校長

但最引議論的是，表態不續任的楊泮池，還是有被推薦再參選；據了解，楊泮池本人已一度婉拒。但部分教授仍認為，楊泮池是台大第一位中研院院士校長，具學術威望，而他所涉的學術倫理案，科技部及教育部都已調查認定無犯錯，最重要的是，楊的校長連任案有通過校內逾八成支持度，因此還是有教職員連署，希望他有機會持續領導台大。

台大校長遴選今天截止收件，遴選委員會明起進行資格審查及陸續面談，前置作業期間會對候選人名單保密，十一月底進行治校理念說明，十二月底由校務會議進行資格投票，預定明年一月五日選出新校長。

代校長張慶瑞、文學院長陳弱水列名

據了解，目前除台大代理校長張慶瑞獲推薦，也有教授推薦文學院長陳弱水，但他也是遴選委員。

而一度傳出可能捲土重來參選的前國科會主委朱敬一，由於上次參選未獲高支持度，無意再選；部分教授則改推另一前朝官員、也有中研院院士身分的前國發會主委「管爺」管中閔。

至於校外學者，中研院前副院長王汎森再傳被推薦、現任副院長周美吟則是被推薦的唯一女性參選人。曾任台大副校長的科技部長陳良基，也被視為「黑馬」，但目前科技部被賦予ＡＩ計畫等重要政策使命，陳會否捨部長職位而回台大選校長，恐很難抉擇。

楊泮池能否再參選 關鍵在個人意願

楊泮池能否再選？一位台大教授指出，楊有校內高支持度及學術聲望，且學倫案已還清白，所以不少人勸進、希望他可再出來領導台大。一位遴選委員則認為，台大相關遴選辦法似沒限制具續任資格的校長不能再選？問題是楊泮池自己決定不續任，就算教職員再推薦，還須徵得個人同意，這可能才是最大關卡。

台大校長遴選委員會發言人、袁孝維昨受訪則對此僅表示，不方便回答。記者截稿前，尚未取得楊的回應。

但袁孝維強調，台大校長是台灣高教的火車頭，人選很重要，遴選委員會很積極四處覓才及聽取各界意見，盼幫台大選出好校長，台大校長需要遠見、前瞻規劃及與國際接軌能力，特別是，為回應社會對前台大校長傅斯年精神的期盼，新校長還要具正義感，帶領台大發揮奉獻宇宙的精神。